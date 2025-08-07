«¿Bajo qué sombra jugarán nuestros niños en Corralejo?»

La ciudadanía de las calles Crucero Fuerteventura y Crucero Lanzarote preparan una manifestación contra la eliminación de palmeras, plantas, cactus y árboles de la zonas comunes. El Ayuntamiento de La Oliva realiza una obra de accesibilidad contra la que han presentado quejas ante la Oficina Antifraude de la UE

La obra municipal, que implica la eliminación de la zona verde de Corralejo, se financia con fondos europeos.

Catalina García Puerto del Rosario Jueves, 7 de agosto 2025, 12:59 Comenta Compartir

Las vecinas y los vecinos de las calles Crucero Fuerteventura y Crucero Lanzarote, en Corralejo, barajan convocar una manifestación en defensa de su zona verde. El Ayuntamiento de La Oliva está arrancando palmeras, cactus, árboles y plantas de la zona peatonal.

Esta actuación municipal ha generado una «gran preocupación en la comunidad, tanto por el impacto ambiental como por la pérdida del carácter verde de nuestro barrio». Además, las obras municipales comienzan diariamente a las 7.00 de la mañana, «generando ruidos que incumplen los horarios de descanso establecidos».

La ciudadanía afectada por la obra municipal indica que «lo más grave es que el plan parece implicar la destrucción completa de toda la vegetación en estas calles, lo que elimina la última zona de sombra disponible para los niños, quienes ya no tendrán un lugar donde jugar sin estar expuestos al sol directo. Esto representa un riesgo para su salud y bienestar, especialmente en los meses más calurosos».

La ciudadanía ha presentado quejas ante el Ayuntamiento de La Oliva y OLAF European Anti-fraud office, poque este proyecto municipal está financiado por fondos europeos, a través del Next GenerationEU.

Ampliar Así están quedando los parterres de estas céntricas calles de Corralejo. C7