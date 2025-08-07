Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La obra municipal, que implica la eliminación de la zona verde de Corralejo, se financia con fondos europeos. C7

«¿Bajo qué sombra jugarán nuestros niños en Corralejo?»

Obras ·

La ciudadanía de las calles Crucero Fuerteventura y Crucero Lanzarote preparan una manifestación contra la eliminación de palmeras, plantas, cactus y árboles de la zonas comunes. El Ayuntamiento de La Oliva realiza una obra de accesibilidad contra la que han presentado quejas ante la Oficina Antifraude de la UE

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Jueves, 7 de agosto 2025, 12:59

Las vecinas y los vecinos de las calles Crucero Fuerteventura y Crucero Lanzarote, en Corralejo, barajan convocar una manifestación en defensa de su zona verde. El Ayuntamiento de La Oliva está arrancando palmeras, cactus, árboles y plantas de la zona peatonal.

Esta actuación municipal ha generado una «gran preocupación en la comunidad, tanto por el impacto ambiental como por la pérdida del carácter verde de nuestro barrio». Además, las obras municipales comienzan diariamente a las 7.00 de la mañana, «generando ruidos que incumplen los horarios de descanso establecidos».

La ciudadanía afectada por la obra municipal indica que «lo más grave es que el plan parece implicar la destrucción completa de toda la vegetación en estas calles, lo que elimina la última zona de sombra disponible para los niños, quienes ya no tendrán un lugar donde jugar sin estar expuestos al sol directo. Esto representa un riesgo para su salud y bienestar, especialmente en los meses más calurosos».

La ciudadanía ha presentado quejas ante el Ayuntamiento de La Oliva y OLAF European Anti-fraud office, poque este proyecto municipal está financiado por fondos europeos, a través del Next GenerationEU.

Así están quedando los parterres de estas céntricas calles de Corralejo. C7

Publicidad

Top 50
  1. 1 Controlado el conato de incendio en Firgas, pero continúan los trabajos en la zona
  2. 2 Tellado exige explicaciones a Carolina Darias por contratos en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 Sánchez en Lanzarote: un blindaje con mucha polémica
  4. 4 La UD Las Palmas deja pasar la bala de Jefté Betancor, que garantizará goles al Albacete
  5. 5 La oferta de Lopesan por los hoteles de Santana Cazorla supera en 1.000 euros a la de Martinón
  6. 6 Condenan al SCS a pagar 273.157 euros por la amputación de las piernas a una niña de dos años
  7. 7 Las Palmas de Gran Canaria adjudicó contratos a una empresa que para Promoción no tiene «solvencia»
  8. 8 El Estado no pagará 801.605 euros a Sagulpa por daños en el aparcamiento de San Bernardo
  9. 9 Un niño de 13 años fallece al sufrir una caída con un patinete en Pájara
  10. 10 Varias noches tórridas e infernales por la subida de las mínimas en Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 «¿Bajo qué sombra jugarán nuestros niños en Corralejo?»

«¿Bajo qué sombra jugarán nuestros niños en Corralejo?»