El Ayuntamiento habilita 50 plazas de aparcamiento en la zona del CEIP Morro Jable II

El nuevo parking mejora la comodidad de las familias e incrementa la seguridad del alumnado a la hora de entrar y salir del centro educativo

El alcalde de Pájara, Alejandro Jorge, y los concejales, en los nuevos aparcamientos cercanos al colegio Morro Jable II.

Catalina García Puerto del Rosario Domingo, 19 de octubre 2025, 22:35 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Pájara habilita 50 nuevas plazas de aparcamiento en los alrededores del CEIP Morro Jable II, con el objetivo de descongestionar el tráfico durante el horario escolar y ofrecer mayor comodidad a los residentes de la zona.

Estas 50 plazas se suman a las 120 ya habilitadas en otras zonas del municipio, completando un total de 170 nuevos aparcamientos. «Con esta medida buscamos facilitar la circulación y garantizar que todos puedan aparcar con mayor facilidad», coinciden el alcalde Alejando Jorge y el concejal de obras, Alexis Alonso.

La concejal de Educación, Ángeles Acosta, añade que para la comunidad educativa, contar con estas plazas cercanas al colegio no solo mejora la comodidad de las familias, sino que también incrementa la seguridad de nuestros jóvenes a la hora de entrar y salir del centro.