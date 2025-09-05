Avanfuer celebra una década de acciones de voluntariado medioambiental Este fin de semana se celebran actividades en varios espacios de la geografía majorera

La Asociación de Voluntarios de Ayuda a la Naturaleza de Fuerteventura (Avanfuer) impulsa estos días la celebración del 'X Encuentro Internacional de Voluntariado Ambiental en Canarias', un espacio de intercambio y reflexión en torno a la conservación y el voluntariado ambiental que, en esta edición, conmemora sus diez años de trayectoria.

Bajo el lema 'Volver a la raíz', el encuentro quiere resaltar la importancia de los orígenes de este proyecto colectivo y la conexión entre patrimonio natural, cultural y procesos ambientales, invitando a reflexionar sobre los retos actuales y futuros de la acción voluntaria.

El evento reúne a jóvenes voluntarios de todas las islas, así como a referentes de proyectos de voluntariado ambiental en el ámbito local, nacional e internacional.

Durante cuatro días, se combinarán ponencias, mesas de intercambio, cinefórum, actividades de voluntariado activo como la recogida de residuos en espacios naturales y visitas a lugares emblemáticos de la isla.

La cita tiene lugar del 4 al 7 de septiembre en Fuerteventura, con actividades en el Albergue Juvenil de Tefía, el Centro Insular de Juventud y otros espacios naturales y culturales.

Este proyecto cuenta con la subvención de la Consejería de Juventud del Cabildo, en aras de que se consolide como un referente en el ámbito del voluntariado ambiental en Canarias y un espacio de encuentro intergeneracional y multicultural.

Bienvenida oficial

En el acto de bienvenida de este viernes han estado presentes el consejero insular de Juventud, Adargoma Hernández, la consejera de la Reserva de la Biosfera, Marlene Figueroa, el gerente de la Reserva de la Biosfera y fundador de AVANFUER, Toni Gallardo, y la presidenta de AVANFUER, Yanira Cáceres.

El consejero de Juventud, Adargoma Hernández, destacó que «este año han querido dedicar el programa al inicio del proyecto, con el objetivo de seguir potenciando el valor patrimonial y cultural, siempre de forma sostenible con el territorio, lo que constituye una seña de identidad de AVANFUER».

Por su parte, la consejera de la Reserva de la Biosfera, Marlene Figueroa, felicitó por los diez años de compromiso, en los que se ha consolidado como una de las asociaciones más importantes de la isla majorera, de Canarias y a nivel nacional.

Por otro lado, la presidenta de Avanfuer, Yanira Cáceres, señaló que «la asociación es un proyecto que nació de la necesidad de cuidar el medio ambiente. Es un espacio creado por varias personas que forman parte de un colectivo de voluntariado ambiental en las islas con el objetivo de poner las experiencias en común y trabajar en las áreas de interés».