Arrancan las fiestas de La Peña 2025 La historiadora Inma de Armas ofreció en la noche de este jueves un emotivo pregón

CANARIAS7 Betancuria Jueves, 18 de septiembre 2025, 23:12

Las fiestas en honor a Nuestra Señora de La Peña 2025 dieron comienzo este jueves 18 de septiembre, con el pregón a cargo de la historiadora majorera Inma de Armas, una de las figuras más influyentes en el desarrollo cultural e histórico de Fuerteventura.

La pregonera compartió un recorrido por la historia majorera, teniendo el agua como hilo conductor, recordado cómo este recurso y su aprovechamiento han sido determinantes en la vida de los majoreros a lo largo de los siglos, desde los tiempos aborígenes hasta la modernidad marcada por la llegada de la desalación con la primera potabilizadora en 1970.

Inma de Armas destacó sistemas de aprovechamiento como las gavias, muy similares a los que ya utilizaban los pueblos bereberes, lo que ha llevado a lanzar distintas hipótesis sobre el modo de vida aborigen.

Entre 1406 y 1418, los normandos conviven con los naturales en la Isla y los nuevos berberiscos, «un crisol de lenguas y culturas» en el que surgen términos provenientes de voces berberiscas como Fayagua, Amanay o Tababaire, para dar nombres a distintos lugares y fuentes distribuidas por la isla.

Con la llegada de los castellanos, surge la exportación del grano como base económica. En ese momento, el paisaje empieza a configurarse por gavias, vegas, maretas y pozos provistos de norias. Asimismo, hizo referencia a los aljibes, diseñados para aguantar largos periodos de sequía, «como los aljibes de Chó Julia en Villaverde o los recientemente restaurados El Veneno y Redondo en el municipio de La Oliva».

Asimismo, la historiadora hizo referencia al uso de la destiladera como depuración doméstica, los periodos de sequía que se alargaban durante años y a la figura de los 'varistas', que localizaban depósitos o corrientes de agua mediante las vibraciones de una vara de granadero

Una serie de elementos sucedidos en el tiempo que, según De Armas, ha hecho que «contemos con siglos de consciencia y experiencia para que no se desperdicie ni una gota, y para hacer respetar la cultura del agua como hecho intrínsecamente ligado a nuestras vidas», señaló la historiadora, quien concluyó felicitando a la Vega de Río Palmas porque es un pueblo «que acoge año tras año la fiesta que une a toda la isla».

Presencia de autoridades

La presidenta del Cabildo, Lola García, expresó la importancia de las fiestas, «una cita muy especial para todas las personas que vivimos en Fuerteventura. Son días en los que compartimos camino, tradición y devoción, y en los que sentimos, con más fuerza, el orgullo de formar parte de esta Isla».

Asimismo, destacó la figura de Inma de Armas «como investigadora y autora de publicaciones que ha enriquecido nuestro presente y sembrado la semilla para que nuestra isla pueda caminar hacia el futuro sin olvidar de dónde venimos».

El alcalde de Betancuria, Enrique Cerdeña, por su lado destacó la emoción y alegría que se vive en La Vega de Río Palmas al recibir a todas las personas que peregrinan desde todos los lugares de la Isla para encontrarse en la casa de la patrona, el santuario de la Virgen de La Peña.

En el acto estuvieron presentes, además, el consejero de Cultura, Rayco León, consejeros de grupo de gobierno y oposición del Cabildo, alcaldes y representantes municipales, diputados parlamentarios, así como vecinos, vecinas, autoridades civiles, militares y eclesiásticas.