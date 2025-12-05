Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La futura residencia se levantará en El Aceitún, al sur de Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje. Javier Melián / Acfi Press

Arranca la obra más esperada: la residencia de mayores del sur de Fuerteventura

La isla da el salto a 90 plazas sociosanitarias más con el nuevo recurso que comienza a construirse en Gran Tarajal: 60 de atención residencial y 30 de atención diurna para mayores

Catalina García

Puerto del Rosario

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:18

La obra de la residencia de mayores de Gran Tarajal, la más esperada por familiares y personas dependientes del sur de Fuerteventura, ya está en marcha en la zona de El Aceitún. Con capacidad para 60 plazas de atención residencial durante las 24 horas de los 365 días del año, la futura infraestructura sociosanitaria también constará de una centro de atención diurna de 30 plazas para personas mayores en situación de dependencia.

La UTE Ecología y Construcción Fesumar S.L-José Díaz García SA se adjudicó por 14,3 millones de euros la redacción del proyecto, la obra y el equipamiento de este recurso que, en realidad, aglutina dos centros: la residencia propiamente dicha y el centro de atención diurna. El Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias, a través de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea, cofinancian esta obra que, sólo en la elección de la ubicación, dio tumbos durante al menos veinte años.

La futura residencia del sur de Fuerteventura se construye en una parcela de 4.701 metros cuadrados en El Aceitún, al sur de Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje, «gracias a las actuaciones para desbloquear el suelo por parte el Cabildo y la coordinación con el Ayuntamiento de Tuineje», subraya la presidenta majorera Lola García.

Cartel que anuncia la obra de la residencia y el centro de día de Gran Tarajal, en El Aceitún. Javier Melián / Acfi Press

En el futuro recurso se ofrecerá atención individualizada, combinadas actuaciones familiares y/o grupales. Además contará con servicio de estancia, manutención y atención permanente, servicio de atención médico-sanitaria, servicio de promoción de la autonomía personal con asesoramiento, orientación y terapia ocupacional, servicio de atención psicológica y programa de respiro familiar y ocio y tiempo libre, entre muchos otros.

La primera mandataria majorera corrobora que «ya son una realidad los trabajos de construcción para tener un recurso sociosanitario tan esperando por personas dependientes y familiares, cumpliendo con una de las grandes prioridades de este Cabildo».

Tras el inicio de la obra de la residencia de Gran Tarajal, la Corporación Insular sigue trabajando en la licitación de otros recursos en el resto de municipios, como un centro de día en Costa Calma, en el municipio de Pájara, y otro en la zona de Antigua-Betancuria, siempre en coordinación con los ayuntamientos.

El consejero de Acción Social, Víctor Alonso, apunta que «estas obras permitirán tener una infraestructura sociosanitaria de primer orden en Gran Tarajal de cara a prestar una atención de calidad acordes a las necesidades de los mayores dependientes de nuestra isla».

Por su parte, la alcaldesa de Tuineje, Candelaria Umpiérrez, resalta la importancia de contar con un recurso «para que nuestros mayores tengan los servicios especializados que necesitan para fomentar su autonomía y bienestar integral».

La alcaldesa Candi Umpiérrez, la presidenta Lola García y el consejero de área, Víctor Alonso, en las obras de la futura residencia y centro de día. Javier Melián / Acfi Press

