Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Parlamento de Canarias, en directo: Jéssica de León responde sobre turismo, empleo juvenil y vivienda vacacional
La cuentacuentos Gema Gutiérrez, el alcalde Matías Peña y el concejal de Cultura, Jonathan Peña, en el patio de El Portón, escenario de las narraciones orales para adultos. Ayuntamiento de Antigua

Arranca el Candil de Cuentos en Antigua para adultos

Cultura ·

Este jueves, 2 de octubre, en la Biblioteca Municipal comienza el taller del arte de contar historias. El viernes 3 es el turno del espectáculo de narración oral, Cuentos eróticos y algo más, a cargo de Marianexy Yanes & Levis Aliaga

Canarias7

Puerto del Rosario

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:16

Candil de Cuentos inicia la magia de la narrativa oral por partida doble en Antigua: este jueves, 2 de octubre, con el taller de contar historias con la cuentacuentos Gema Gutiérrez Escobar; y al día siguiente, viernes, con el primer espectáculo del ciclo sobre cuentos eróticos a cargo de los tinerfeños Marianexy Yanes & Levis Aliaga.

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Antigua organiza la quinta edición de Candil de Cuentos, que arranca este jueves a las 19.30 horas con el taller de narración oral en la Biblioteca Municipal.

El viernes, 3 de octubre, a las 19.30 horas, en el patio de la casa canaria de El Portón, que es la Biblioteca de Antigua, los candiles se encienden y comienzan las narraciones orales para adultos.

La Concejalía de Cultura ecuerda que la participación es completamente gratuita, siendo el único requisito inscribirse previamente llamando al 928-549663 o enviando un email a biblioteca@ayto-antigua.es, con el fin de controlar el aforo limitado e íntimo que ofrece el patio de El Portón.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en el mar a Layonel Ramírez tras intentar recuperar su moto náutica en San Bartolomé de Tirajana
  2. 2 Indemnizan con 34.000 euros a una mujer inocente tras pasar más de dos años en la cárcel en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 Una joven de 20 años muere atropellada por el tranvía en la capital tinerfeña
  4. 4 La Aemet mantiene la calma en Canarias antes del golpe de los 34 grados
  5. 5 Gustavo Suárez, policía local de Agaete: «Llevo más de un año sufriendo una caza de brujas»
  6. 6 «Es posible que durante las obras del Gran Canaria la UD deba jugar en otro estadio»
  7. 7 El nuevo pabellón de Infecar, un hito arquitectónico y una referencia internacional para ferias y congresos
  8. 8 La Aemet avisa de las últimas lluvias en Canarias antes del cambio radical de octubre
  9. 9 Segunda quiebra en 24 horas: Braathens, con rutas a Suecia, cesa sus vuelos por falta de liquidez
  10. 10 Trabajadores sin permiso de residencia ni contrato en el Centro de Pastoral de Las Palmas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Arranca el Candil de Cuentos en Antigua para adultos

Arranca el Candil de Cuentos en Antigua para adultos