Arranca el Candil de Cuentos en Antigua para adultos

Candil de Cuentos inicia la magia de la narrativa oral por partida doble en Antigua: este jueves, 2 de octubre, con el taller de contar historias con la cuentacuentos Gema Gutiérrez Escobar; y al día siguiente, viernes, con el primer espectáculo del ciclo sobre cuentos eróticos a cargo de los tinerfeños Marianexy Yanes & Levis Aliaga.

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Antigua organiza la quinta edición de Candil de Cuentos, que arranca este jueves a las 19.30 horas con el taller de narración oral en la Biblioteca Municipal.

El viernes, 3 de octubre, a las 19.30 horas, en el patio de la casa canaria de El Portón, que es la Biblioteca de Antigua, los candiles se encienden y comienzan las narraciones orales para adultos.

La Concejalía de Cultura ecuerda que la participación es completamente gratuita, siendo el único requisito inscribirse previamente llamando al 928-549663 o enviando un email a biblioteca@ayto-antigua.es, con el fin de controlar el aforo limitado e íntimo que ofrece el patio de El Portón.

