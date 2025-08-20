Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alpinista Armando Marco Placeres con la bandera de Antigua en la cima de Pakistán. C7

El alpinista canario Armando Marco despliega la bandera de Antigua en la cima de Pakistán

Es el primer alpinista español que conquista la cima Golden Peak en el Karakorum con el lema 'Antigua, Fuerteventura, Canarias: Escalando el mundo'

CANARIAS7

CANARIAS7

Puerto del Rosario

Miércoles, 20 de agosto 2025, 10:31

Emocionados ante la proeza lograda por el vecino de Antigua, armando Marco Placeres Suárez que conquista la cima de la montaña Golden Peak en Karakorum, en Pakistan, siendo el primer alpinista español que consigue superar este reto de alta dificultad, riesgo y en unas circunstancias muy complicadas en el país, señala el alcalde Matías Peña García, que felicita al escalador y le agradece el gesto de desplegar la bandera de su pueblo, Antigua en esta cima del mundo.

Armando Marco Placeres se presentó en el Ayuntamiento de Antigua solicitando con toda humildad una bandera de su pueblo para poder desplegarla en una de las cimas del mundo, el Golden Peak, recuerda el concejal de Deportes, Samuel Torres, y ahora nos envía esta impresionante imagen en la cumbre con el comentario personal, 'casi me dejo la vida, pero lo logré'.

Armando Marco Placeres se convierte en el primer español en el mundo y en la historia del Alpinismo de España y Pakistán, según constan en los registros verificados, en conquistar el Pico de Oro en el corazón del Karakorum con 8.000 metros de altura.

Una proeza épica de Mandy y sus dos compañeros, Max Kumail y Hussain, del equipo Explore base yk2, informan desde la Federación Internacional de alpinismo de Pakistán, enfrentándose a unas condiciones climáticas muy adversas y de una escalada técnica de alta resistencia y elevada dificultad, abriendo nuevas vías. La clave del éxito, añaden, ha sido su sabiduría y templanza.

Sin duda, Felicidades, afirma Samuel Torres, por llegar tan alto y llevarnos a todos a una de las cimas más altas del mundo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Joaquín Amills: «Es alarmante el número de menores que están desapareciendo en Canarias»
  2. 2 Incendio en un edificio en el polígono de San Cristóbal: 9 personas atendidas por inhalación de humo y crisis de ansiedad
  3. 3 Detienen a un tercer implicado en el asesinato a manos de sicarios de JonathanÂ 'elÂ Conejero'
  4. 4 Detienen a un hombre buscado por la Justicia tras una peligrosa persecución en Arguineguín
  5. 5 Quejas por ruido en Las Palmas de Gran Canaria: «Hay noches que ha sido insoportable»
  6. 6 La Guardia Civil detiene a un hombre por maltrato animal tras el abandono de su perra en Gran Canaria
  7. 7 Investigadores canarios hallan una nueva proteína implicada en la reparación del ADN dañado
  8. 8 La viñeta de Morgan de este miércoles 20 de agosto
  9. 9 Ale García y diez más en el once para la visita de la UD al Córdoba
  10. 10 ¿Usted también vio el ataque de una orca a su entrenadora? Es falso

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El alpinista canario Armando Marco despliega la bandera de Antigua en la cima de Pakistán

El alpinista canario Armando Marco despliega la bandera de Antigua en la cima de Pakistán