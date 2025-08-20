El alpinista canario Armando Marco despliega la bandera de Antigua en la cima de Pakistán Es el primer alpinista español que conquista la cima Golden Peak en el Karakorum con el lema 'Antigua, Fuerteventura, Canarias: Escalando el mundo'

CANARIAS7 Puerto del Rosario Miércoles, 20 de agosto 2025, 10:31 | Actualizado 10:38h.

Emocionados ante la proeza lograda por el vecino de Antigua, armando Marco Placeres Suárez que conquista la cima de la montaña Golden Peak en Karakorum, en Pakistan, siendo el primer alpinista español que consigue superar este reto de alta dificultad, riesgo y en unas circunstancias muy complicadas en el país, señala el alcalde Matías Peña García, que felicita al escalador y le agradece el gesto de desplegar la bandera de su pueblo, Antigua en esta cima del mundo.

Armando Marco Placeres se presentó en el Ayuntamiento de Antigua solicitando con toda humildad una bandera de su pueblo para poder desplegarla en una de las cimas del mundo, el Golden Peak, recuerda el concejal de Deportes, Samuel Torres, y ahora nos envía esta impresionante imagen en la cumbre con el comentario personal, 'casi me dejo la vida, pero lo logré'.

Armando Marco Placeres se convierte en el primer español en el mundo y en la historia del Alpinismo de España y Pakistán, según constan en los registros verificados, en conquistar el Pico de Oro en el corazón del Karakorum con 8.000 metros de altura.

Una proeza épica de Mandy y sus dos compañeros, Max Kumail y Hussain, del equipo Explore base yk2, informan desde la Federación Internacional de alpinismo de Pakistán, enfrentándose a unas condiciones climáticas muy adversas y de una escalada técnica de alta resistencia y elevada dificultad, abriendo nuevas vías. La clave del éxito, añaden, ha sido su sabiduría y templanza.

Sin duda, Felicidades, afirma Samuel Torres, por llegar tan alto y llevarnos a todos a una de las cimas más altas del mundo.

