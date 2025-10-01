Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Parlamento de Canarias, en directo: Jéssica de León responde sobre turismo, empleo juvenil y vivienda vacacional
El tractor del Cabildo, en las gavias de El Cardón. C7

Arar, limpiar y barbechar: el tractor agrícola del Cabildo llega a El Cardón

Agricultura ·

Con esta actuación conjunta del Cabildo de Fuerteventura y los ayuntamientos de Pájara y Tuineje se consigue recuperar y adecentar las gavias con un triple objetivo: facilitar el cultivo en terrenos fértiles, reponer los acuíferos y restablecer los paisajes identitarios de Fuerteventura

Canarias7

Puerto del Rosario

Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:49

El tractor agrícola de Obras y Maquinaria del Cabildo de Fuerteventura se encuentra trabajando en gavias de El Cardón con el apoyo de personal y recursos de los ayuntamientos de Pájara y Tuineje. El objetivo: preparar las tierras para el cultivo por sus propietarios.

Los vecinos y las vecinas de El Cardón solicitaron apoyo para preparar sus gavias de cara a la temporada de lluvias y al cultivo de sus tierras. Las tareas de reparación de trastones y de preparación de los terrenos de las gavias de esta localida comenzaron esta semana. Entre otras acciones, se prevé retirar malezas, limpiar y barbechar las gavias o estercolar las zonas de cultivo para aumentar su fertilidad.

Con esta actuación conjunta del Cabildo y los ayuntamientos de Pájara y Tuineje en El Cardón se consigue recuperar y adecentar las gavias con un triple objetivo: facilitar el cultivo en terrenos fértiles, reponer los acuíferos y restablecer los paisajes identitarios de Fuerteventura.

Blas Acosta, consejero de Obras y Maquinaria, apunta que los tractores agrícola del Cabildo están «siempre disponibles para apoyar a los agricultores profesionales y aficionados».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en el mar a Layonel Ramírez tras intentar recuperar su moto náutica en San Bartolomé de Tirajana
  2. 2 Indemnizan con 34.000 euros a una mujer inocente tras pasar más de dos años en la cárcel en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 Una joven de 20 años muere atropellada por el tranvía en la capital tinerfeña
  4. 4 La Aemet mantiene la calma en Canarias antes del golpe de los 34 grados
  5. 5 Gustavo Suárez, policía local de Agaete: «Llevo más de un año sufriendo una caza de brujas»
  6. 6 «Es posible que durante las obras del Gran Canaria la UD deba jugar en otro estadio»
  7. 7 El nuevo pabellón de Infecar, un hito arquitectónico y una referencia internacional para ferias y congresos
  8. 8 Localizan con vida a Layonel Ramírez
  9. 9 La Aemet avisa de las últimas lluvias en Canarias antes del cambio radical de octubre
  10. 10 Segunda quiebra en 24 horas: Braathens, con rutas a Suecia, cesa sus vuelos por falta de liquidez

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Arar, limpiar y barbechar: el tractor agrícola del Cabildo llega a El Cardón

Arar, limpiar y barbechar: el tractor agrícola del Cabildo llega a El Cardón