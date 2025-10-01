Arar, limpiar y barbechar: el tractor agrícola del Cabildo llega a El Cardón

Con esta actuación conjunta del Cabildo de Fuerteventura y los ayuntamientos de Pájara y Tuineje se consigue recuperar y adecentar las gavias con un triple objetivo: facilitar el cultivo en terrenos fértiles, reponer los acuíferos y restablecer los paisajes identitarios de Fuerteventura

El tractor agrícola de Obras y Maquinaria del Cabildo de Fuerteventura se encuentra trabajando en gavias de El Cardón con el apoyo de personal y recursos de los ayuntamientos de Pájara y Tuineje. El objetivo: preparar las tierras para el cultivo por sus propietarios.

Los vecinos y las vecinas de El Cardón solicitaron apoyo para preparar sus gavias de cara a la temporada de lluvias y al cultivo de sus tierras. Las tareas de reparación de trastones y de preparación de los terrenos de las gavias de esta localida comenzaron esta semana. Entre otras acciones, se prevé retirar malezas, limpiar y barbechar las gavias o estercolar las zonas de cultivo para aumentar su fertilidad.

Con esta actuación conjunta del Cabildo y los ayuntamientos de Pájara y Tuineje en El Cardón se consigue recuperar y adecentar las gavias con un triple objetivo: facilitar el cultivo en terrenos fértiles, reponer los acuíferos y restablecer los paisajes identitarios de Fuerteventura.

Blas Acosta, consejero de Obras y Maquinaria, apunta que los tractores agrícola del Cabildo están «siempre disponibles para apoyar a los agricultores profesionales y aficionados».