Apuesta por la transformación del producto turístico en el Congreso SSTD 2025

El 7º Simposio Internacional de Primavera en Desarrollo del Turismo (VII SSTD 2025) comenzó este jueves en Fuerteventura, reuniendo a más de un centenar de expertos y académicos de 30 universidades de todo el mundo. El objetivo primordial de este encuentro, que se celebra hasta el 20 de junio en el hotel R2 Calma, en el municipio de Pájara, es la reinvención del modelo turístico de Canarias para convertirlo en un «destino turístico justo».

Esta es la máxima premisa en la que coinciden José Manuel Sanabria Díaz, viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, y Marlene Figueroa Martín, consejera insular de Turismo en Fuerteventura, en sus intervenciones durante la inauguración del congreso, titulado 'Nuevas tendencias en la gestión turística y hotelera', presidido por Lluís Serra Majen, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y Teresa Aguiar Quintana, presidenta del Comité Científico del SSTD 2025.

Por este objetivo final, José Manuel Sanabria Díaz, presentó a los investigadores la Estrategia de Canales de Destino 2025-2027, planificada por el Gobierno de Canarias, basada en seis pilares fundamentales: ciudadanía y cohesión social, transición ecológica, digitalización del destino, gobernanza participativa e integración institucional, conectividad y movilidad sostenibles, y transformación del producto turístico. «Esta transformación busca fomentar productos de mayor valor añadido, como el turismo cultural, etnográfico, de naturaleza y regenerativo, poniendo el foco en el comportamiento responsable del turista y la preservación de la comunidad local», subrayó el viceconsejero de Turismo en Costa Calma.

En la misma línea, Marlene Figueroa Martín, consejera de Turismo del Cabildo majorero manifestó la importancia de que el conocimiento e investigación internacional repercutan directamente en el bienestar de la sociedad local y la economía insular. «Con el 88% de la economía de Fuerteventura dependiente del turismo, es crucial que las ganancias se reviertan en el ámbito local, priorizando la justicia social», enfatizó la responsable insular que recalcó que «los expertos y conocedores del sector turístico mundial representan una oportunidad para que las administraciones públicas actúen con rigor y eficacia, beneficiando tanto al sector como a la población local».

