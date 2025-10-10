Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Antonio Orozco traerá 'La gira de mi vida' el viernes, 7 de noviembre, a la playa de Gran Tarajal. C7

Antonio Orozco, Miguel Ríos y Abraham Mateo, cabezas de cartel del Arena Negra 2025

Festivales de música ·

La playa de Gran Tarajal acoge al festival el 7 y el 8 de noviembre bajo los auspicios del área de Cultura del Cabildo de Fuerteventura. Los conciertos son de entrada libre

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:18

Comenta

El festival Arena Negra tiene ya cartel, que encabezan Antonio Orozco, Miguel Ríos, Abraham Mateo y Lucho RK. La playa de Gran Tarajal acoge dos días de concierto, el 7 y 8 de noviembre, bajo la organización de la Consejería de Cultura del Cabildo de Fuerteventura, en colaboración con el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Tuineje, y con entrada libre.

El viernes, 7 de noviembre, actuarán Aldara, Miguel Ríos, Antonio Orozco y Grupo Extra. Por su parte, el sábado, 8 de noviembre, se suben al escenario El Duende Callejero, Guaynaa, Abraham Mateo y Lucho RK.

El Arena Negra arranca el 7 de noviembre con los compases de Aldara, artista canaria de estilo camaleónico, que combina géneros como el pop, el latin, el urbano y el comercial.

Le sigue toda una leyenda del rock español, Miguel Ríos, que inicia este octubre una gira por los escenarios más emblemáticos del país para presenta su nuevo trabajo en formato electroacústico, acompañado por cuatro músicos multinstrumentistas que fusionan rock y country en una experiencia sonora única.

Miguel Ríos, toda una leyenda del rock español, sube al escenario del Arena Negra el viernes. C7

El plato fuerte del viernes, 7 de octubre, es Antonio Orozco que regresa a los escenarios con 'La gira de mi vida', un ambicioso proyecto que conmemora sus 25 años de trayectoria musical. El músico combinará grandes éxitos con trabajos nuevos.

La noche del viernes, 7 de octubre, termina con Grupo Extra, integrado por Tony Santana, Riko, Yassier Neher, Nefftati Caba y Yewdry Alvarado, es una de las agrupaciones dominicanas más reconocidas del panorama latino. Con más de 40 millones de reproducciones en YouTube, destacan por su energía escénica, coreografías impecables y armonías contagiosas.

El sábado, día 8, el primero en subir al escenario de la playa de Gran Tarajal es El Duende Callejero, formación que nació en 2017, conquistando al público con su particular mezcla de flamenco, pop y rock.

Guaynaa se catapultó a la fama tras publicar su tema Rebota, consolidando su lugar en la industria con éxitos como Chicharrón, Plata ta tá, Rompe Rodillas y Se te nota. Acumula grandes premios como su nominación a los Grammy Latino.

Abraham Mateo y Lucho RK, previstos para el sábado, 8 de noviembre. C7

Abraham Mateo es uno de los artistas españoles más versátiles y completos de su generación. Cantante, compositor, productor y bailarín, en 2024 lanzó Insomnio, su séptimo álbum de estudio, considerado como el más ambicioso de su carrera.

El Arena Negra finaliza con Lucho RK, una de las promesas más destacadas de la nueva escena urbana. Nacido en Gran Canaria, su estilo versátil, influido por ritmos latinos y una amplia gama musical, lo ha impulsado a una carrera meteórica.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Hay sensación de inseguridad»: el miedo se apodera de Triana
  2. 2

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  3. 3 Polémica en Segunda División: un árbitro de Granada pitará el Granada-UD Las Palmas
  4. 4

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  5. 5 El PSOE abrirá expediente de expulsión a Víctor Navarro si apoya la moción de censura en Valsequillo
  6. 6 Detenidos madre e hijo por vender droga en una vivienda de Jinámar
  7. 7 El exgerente de la Sociedad de Promoción reclama al consistorio la nulidad de su despido
  8. 8 En defensa del nuevo Guiniguada: quitar la losa de hormigón deja menos espacio público y menos zonas verdes
  9. 9 Canarias se libra del impacto de la DANA y la Aemet da la buena noticia para el fin de semana
  10. 10 Muere Evaristo Ramos Padilla, exjugador de la UD Las Palmas, a los 85 años

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Antonio Orozco, Miguel Ríos y Abraham Mateo, cabezas de cartel del Arena Negra 2025

Antonio Orozco, Miguel Ríos y Abraham Mateo, cabezas de cartel del Arena Negra 2025