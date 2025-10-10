Antonio Orozco, Miguel Ríos y Abraham Mateo, cabezas de cartel del Arena Negra 2025

La playa de Gran Tarajal acoge al festival el 7 y el 8 de noviembre bajo los auspicios del área de Cultura del Cabildo de Fuerteventura. Los conciertos son de entrada libre

Antonio Orozco traerá 'La gira de mi vida' el viernes, 7 de noviembre, a la playa de Gran Tarajal.

El festival Arena Negra tiene ya cartel, que encabezan Antonio Orozco, Miguel Ríos, Abraham Mateo y Lucho RK. La playa de Gran Tarajal acoge dos días de concierto, el 7 y 8 de noviembre, bajo la organización de la Consejería de Cultura del Cabildo de Fuerteventura, en colaboración con el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Tuineje, y con entrada libre.

El viernes, 7 de noviembre, actuarán Aldara, Miguel Ríos, Antonio Orozco y Grupo Extra. Por su parte, el sábado, 8 de noviembre, se suben al escenario El Duende Callejero, Guaynaa, Abraham Mateo y Lucho RK.

El Arena Negra arranca el 7 de noviembre con los compases de Aldara, artista canaria de estilo camaleónico, que combina géneros como el pop, el latin, el urbano y el comercial.

Le sigue toda una leyenda del rock español, Miguel Ríos, que inicia este octubre una gira por los escenarios más emblemáticos del país para presenta su nuevo trabajo en formato electroacústico, acompañado por cuatro músicos multinstrumentistas que fusionan rock y country en una experiencia sonora única.

Ampliar Miguel Ríos, toda una leyenda del rock español, sube al escenario del Arena Negra el viernes. C7

El plato fuerte del viernes, 7 de octubre, es Antonio Orozco que regresa a los escenarios con 'La gira de mi vida', un ambicioso proyecto que conmemora sus 25 años de trayectoria musical. El músico combinará grandes éxitos con trabajos nuevos.

La noche del viernes, 7 de octubre, termina con Grupo Extra, integrado por Tony Santana, Riko, Yassier Neher, Nefftati Caba y Yewdry Alvarado, es una de las agrupaciones dominicanas más reconocidas del panorama latino. Con más de 40 millones de reproducciones en YouTube, destacan por su energía escénica, coreografías impecables y armonías contagiosas.

El sábado, día 8, el primero en subir al escenario de la playa de Gran Tarajal es El Duende Callejero, formación que nació en 2017, conquistando al público con su particular mezcla de flamenco, pop y rock.

Guaynaa se catapultó a la fama tras publicar su tema Rebota, consolidando su lugar en la industria con éxitos como Chicharrón, Plata ta tá, Rompe Rodillas y Se te nota. Acumula grandes premios como su nominación a los Grammy Latino.

Ampliar Abraham Mateo y Lucho RK, previstos para el sábado, 8 de noviembre. C7

Abraham Mateo es uno de los artistas españoles más versátiles y completos de su generación. Cantante, compositor, productor y bailarín, en 2024 lanzó Insomnio, su séptimo álbum de estudio, considerado como el más ambicioso de su carrera.

El Arena Negra finaliza con Lucho RK, una de las promesas más destacadas de la nueva escena urbana. Nacido en Gran Canaria, su estilo versátil, influido por ritmos latinos y una amplia gama musical, lo ha impulsado a una carrera meteórica.