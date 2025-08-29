Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Protagonistas del pregón. C7

Antigua ya vive de plenos sus fiestas patronales

El pregón corrió a cargo de Pepa Hernández Jordán

CANARIAS7

Antigua

Viernes, 29 de agosto 2025, 22:53

Antigua ya está viviendo de pleno las fiestas patronales, tras el pregón emotivo de Pepa Hernández Jordán vivido en la noche del jueves, seguido por cientos de asistentes, incluida una nutrida presencia de autoridades.

Son unas fiestas para todos los públicos, con atracciones, zona de fiestas infantiles, escenario reservado para la fiesta de los 80 y actuaciones. En el programa, comida de hermandad, encuentro de solistas y recital de David Bustamante, entre otras citas. La cita con el cantante cántabro está marcada para el 7 de septiembre.

En la apertura se contó con música de timple, ritmos canarios, la parranda El Campillo y brindis para el público asistente; con protagonismo, entre otros, para el alcalde, Matías Padrón. También estuvieron la presidenta insular, Lola García; y la senadora, Paloma Hernández; así como la directora insular de la Administración General del Estado, María Jesús de la Cruz.

La programación ha sido coordinada por la Concejalía de Festejos, bajo la responsabilidad de Pedro M. Armas Martín.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aumenta la criminalidad en Canarias: los asesinatos se disparan un 223% y los secuestros un 100%
  2. 2 La mayor tragedia en la ruta canaria: 143 víctimas en un cayuco naufragado frente a Mauritania
  3. 3

    La pistolera que mató a dos niños en Mineápolis disparó hasta 116 balas
  4. 4 La caída de escombros en un edificio de Escaleritas provoca daños materiales
  5. 5 La viñeta de Morgan de este viernes 29 de agosto
  6. 6 Dos heridos críticos en una colisión frontal en la GC-500, en San Bartolomé de Tirajana
  7. 7 El Open Arms estará dos meses en Canarias para actuar en el rescate de migrantes «si se lo piden»
  8. 8 Yéremy se va a la Premier y deja dinero a la UD Las Palmas
  9. 9 «Casi acaban con nuestro negocio»
  10. 10 La plantilla de la naviera Armas «inquieta» por la falta de información de la venta

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Antigua ya vive de plenos sus fiestas patronales

Antigua ya vive de plenos sus fiestas patronales