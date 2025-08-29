Antigua ya vive de plenos sus fiestas patronales El pregón corrió a cargo de Pepa Hernández Jordán

CANARIAS7 Antigua Viernes, 29 de agosto 2025, 22:53

Antigua ya está viviendo de pleno las fiestas patronales, tras el pregón emotivo de Pepa Hernández Jordán vivido en la noche del jueves, seguido por cientos de asistentes, incluida una nutrida presencia de autoridades.

Son unas fiestas para todos los públicos, con atracciones, zona de fiestas infantiles, escenario reservado para la fiesta de los 80 y actuaciones. En el programa, comida de hermandad, encuentro de solistas y recital de David Bustamante, entre otras citas. La cita con el cantante cántabro está marcada para el 7 de septiembre.

En la apertura se contó con música de timple, ritmos canarios, la parranda El Campillo y brindis para el público asistente; con protagonismo, entre otros, para el alcalde, Matías Padrón. También estuvieron la presidenta insular, Lola García; y la senadora, Paloma Hernández; así como la directora insular de la Administración General del Estado, María Jesús de la Cruz.

La programación ha sido coordinada por la Concejalía de Festejos, bajo la responsabilidad de Pedro M. Armas Martín.