Antigua repone aros salvavidas

Antigua Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:11

Antigua ha puesto este mes en un marcha un plan de reposición y mejora de más de una veintena de aros salvavidas, repartidos en diversos tramos de costa.

Por de pronto, ya se han recolocado ocho elementos, según se dijo en la visita a uno de los espacios del alcalde, Matías Peña García, y el concejal de de Seguridad y Emergencias, Fernando Estupiñán.

Se trata de «una actuación que continuaremos progresivamente; comprobando el estado de los mismos, reponiendo los que falten y ampliando en aquellas zonas costeras en las que se consideren necesarios».

Y se contemplan medidas para aumentar la seguridad y actuar contra quienes dañan el material.

