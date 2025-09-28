Antigua recepciona la obra del anillo vial de El Castillo

El proyecto enlaza la calle Pablo Picasso y la avenida Virgen de la Peña y supone una de las mayores inversiones municipales en esta localidad turística: 7,5 millones de euros

El alcalde Matías Peña, con el responsable de la empresa adjudicataria, al recepcionar la obra viaria de El Castillo.

Catalina García Puerto del Rosario Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:00

El Ayuntamiento de Antigua recepcionó esta semana la obra de la calle Pablo Picasso, que viene a completar con la avenida Virgen de la Peña, el anillo vial que mejora el tráfico, aumenta la seguridad e incluye una reestructuración soterrada de conexiones y redes de distribución, considerando el desarrollo y crecimiento de El Castillo.

El anillo vial que enlaza la calle Pablo Picasso y la avenida Virgen de la Peña supone una de las mayores inversiones municipales en esta localidad turística. El Ayuntamiento de Antigua destinó más de 7,5 millones de euros. Además de por su complejidad de ejecución, este proyecto destaca por la alta calidad del material empleado en la pavimentación, asfaltado y terminación.

El proyecto incluye la señalización de un nuevo carril bici con loseta diferenciada, además de un mobiliario urbano, cómodo, minimalista, sencillo y resistente, indicados e iluminados, con arboleda en los paseos y zonas de sombra para el viandante, retirando barreras urbanísticas. Este anillo vial además aporta seguridad con mayor número de pasos de peatones, reductores de velocidad y plazas de estacionamiento homologadas para personas con movilidad reducida.

Así quedaron las obras de arreglo de calles y aceras, además de creación del carril bici en El Castillo. Ayuntamiento de Antigua