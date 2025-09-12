Antigua línea eléctrica entre Corralejo y Matas Blancas, fuera a partir de 2026 Cabildo y Red Eléctrica pactan las condiciones a cumplir, con garantías de que el suministro está cubierto con la nueva infraestructura habilitada

Representantes del Cabildo mantuvieron ayer un encuentro con delegados de Red Eléctrica, para conocer la hoja de ruta referente al plan de desmantelamiento de la antigua línea eléctrica de 66kV, y trasladarla a los ayuntamientos. La retirada de la línea desde Corralejo a Matas Blancas se hará una vez opere el nuevo eje de doble circuito de 132 kV y cuando se obtengan las autorizaciones.

Se han previsto medidas para informar a los seis ayuntamientos; así como a la ciudadanía, con especial atención a los propietarios de las parcelas implicadas.

La previsión es iniciar las obras en 2026. Y se contemplan medidas de diverso porte de cara a que las faenas no afecten al suministro eléctrico, que se entiende ya está garantizado en toda la isla mediante el nuevo eje de 132 kV.

«Hemos mantenido varios encuentros con Red Eléctrica y lo que le pedimos ahora es una hoja de ruta clara y ponerla en común con todas las administraciones locales, y que se retire, de una vez, un tendido eléctrico que atraviesa toda la isla y que afecta al territorio y al paisaje», según la presidenta insular, Lola García.

Se añadió por parte de la consejera de Ordenación, Nereida Calero, que «es importante garantizar que el desmantelamiento se realice con el máximo respeto al entorno y que se retire la totalidad de la infraestructura instalada».

Por la parte empresarial, Daniel Pérez Varela, director de Infraestructuras de Red Eléctrica en Canarias, señaló que «se desmontarán 352 apoyos entre Corralejo y Matas Blancas, situados en diferentes zonas de los municipios de La Oliva, Puerto del Rosario, Antigua, Tuineje y Pájara». Las obras se efectuarán conforme a los condicionantes ambientales y a las medidas preventivas y correctoras previstas, incluyendo «la retirada de toda la infraestructura y el retorno de los terrenos a su estado original».