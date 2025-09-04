Antigua lamenta el fallecimiento de José Ignacio Brome del Cuvillo pionero promotor empresarial en Caleta de Fuste

CANARIAS7 Puerto del Rosario Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:11 Compartir

D. José Ignacio Brome del Cuvillo impulsó los primeros proyectos de desarrollo de Caleta de Fuste hasta ser la localidad turística destacada en el presente, apostando por la promoción y construcción de los primeros centros y zonas comerciales, entre otras iniciativas empresariales, estableciendo el marco para otras numerosas iniciativas que dinamizan económicamente la localidad, el municipio y la propia isla de Fuerteventura.

Fallece a los 88 años un gran emprendedor, visionario de éxito que siempre apostó por este municipio y la localidad de Caleta de Fuste, afirma el alcalde, lo afirmo como un reconocimiento a su trayectoria, trasladando mi pesar y el pesar de este Ayuntamiento de Antigua a su familia y amigos, nuestras más sentidas condolencias.

