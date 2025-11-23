Antigua: 92 kilómetros en ocho rutas de senderismo
Senderismo ·El programa de senderismo Antigua se mueve concluye con un almuerzo en Betancuria
Puerto del Rosario
Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:04
El programa de senderismo Antigua se mueve ha recorrido este año 92 kilómetros en ocho caminatas de dificultades media-alta, acompañando a los caminantes un guía que explica detalles y la historia de parajes del Valle de Santa Inés, Guisguey, La Caldereta, Lajares, Valles de Ortega, Tiscamanita, El Cardón o Morro Janana.
Las rutas fueron todas diurnas menos una nocturna, ofreciendo siempre al término un tentempié en ocasiones de calderos y brasas, siempre con queso, gofio y productos locales.
Antigua se mueve es un programa de senderismo organizado por el Ayuntamiento de Antigua, desde las concejalías de Juventud y Deportes.
El alcalde, Matías Peña y el edil de Deportes, Samuel Torres, acompañaban a una treintena de caminantes durante el almuerzo de cierre de temporada.