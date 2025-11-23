Antigua: 92 kilómetros en ocho rutas de senderismo

El programa de senderismo Antigua se mueve concluye con un almuerzo en Betancuria

Los senderistas, con su guía, en la puerta del santuario de la Peña, en Vega de Río Palmas.

Catalina García Puerto del Rosario Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:04

El programa de senderismo Antigua se mueve ha recorrido este año 92 kilómetros en ocho caminatas de dificultades media-alta, acompañando a los caminantes un guía que explica detalles y la historia de parajes del Valle de Santa Inés, Guisguey, La Caldereta, Lajares, Valles de Ortega, Tiscamanita, El Cardón o Morro Janana.

Las rutas fueron todas diurnas menos una nocturna, ofreciendo siempre al término un tentempié en ocasiones de calderos y brasas, siempre con queso, gofio y productos locales.

Antigua se mueve es un programa de senderismo organizado por el Ayuntamiento de Antigua, desde las concejalías de Juventud y Deportes.

El alcalde, Matías Peña y el edil de Deportes, Samuel Torres, acompañaban a una treintena de caminantes durante el almuerzo de cierre de temporada.

