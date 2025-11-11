Antigua compra suelo para la ampliación del cementerio en 300 nichos

El Ayuntamiento ultima la modificación puntual urbanística que permitirá la construcción de un tanatorio en Antigua, el cuarto de la empresa Padrón en Fuerteventura

Catalina García Puerto del Rosario Martes, 11 de noviembre 2025, 13:41

El pleno del Ayuntamiento de Antigua dio el visto bueno a la modificación presupuestaria inicial de 244.000 euros destinados a la adquisición de las parcelas necesarias que permitan la ampliación de cementerio municipal y la zona de aparcamientos, acondicionando a su vez accesos y viales.

A la aprobación de esta modificación presupuestaria que permite la adquisición de los terrenos colindantes, detalla el alcalde Matías Peña, se suma el trabajo desarrollado de forma paralela por la secretaría y la oficina técnica municipales para confirmar la modificación puntual urbanística con objeto de permitir la prestación de nuevos y próximos servicios funerarios como un tanatorio, el cuarto de la empresa Padrón en Fuerteventura.

El Ayuntamiento de Antigua finaliza próximamente la actuación «necesaria y urgente», según el primer edil Matías Peña, de construcción y ampliación de 300 nuevos nichos y unidades funerarias acordes al crecimiento de la población de este municipio.

