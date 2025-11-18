32 años recordando en Fuerteventura al padre de la Ley de Cabildos

El viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canaris, Horacio Umpiérrez, explicará su propuesta de uso para la casa natal de Manuel Velázquez en Tiscamanita

La presidenta Lola García y el vicepresidente Blas Acosta encabezaron el homenaje en la escultura dedicada al diputado Manuel Velázquez a las puertas del Cabildo de Fuerteventura.

Catalina García Puerto del Rosario Martes, 18 de noviembre 2025, 13:49

El Cabildo de Fuerteventura dio comienzo este martes a los actos del 32º Memorial Manuel Velázquez Cabrera que organiza la Consejería de Cultura.

Por la mañana, se celebró el tradicional acto homenaje en el busto escultórico del diputado majorero y padre de la Ley de Cabildos, en la calle Primero de Mayo, en Puerto del Rosario. Por la tarde, el homenaje se trasladaba a Tiscamanita, su localidad natal.

Las actividades continuarán el 24 de noviembre, a las 18.30 horas, con la conferencia 'La casa Manuel Velázquez Cabrera: una propuesta de uso posible', a cargo del viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Horacio Umpiérrez, que tendrá lugar en Tiscamanita. Con estos actos, el Cabildo de Fuerteventura recuerda la figura de uno de los grandes referentes de la historia canaria.

Ampliar Escultura de Manuel Velázquez Cabrera en Puerto del Rosario. Javier Melián / Acfi Press