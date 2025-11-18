Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presidenta Lola García y el vicepresidente Blas Acosta encabezaron el homenaje en la escultura dedicada al diputado Manuel Velázquez a las puertas del Cabildo de Fuerteventura. Javier Melián / Acfi Press

32 años recordando en Fuerteventura al padre de la Ley de Cabildos

Historia de Canarias ·

El viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canaris, Horacio Umpiérrez, explicará su propuesta de uso para la casa natal de Manuel Velázquez en Tiscamanita

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:49

Comenta

El Cabildo de Fuerteventura dio comienzo este martes a los actos del 32º Memorial Manuel Velázquez Cabrera que organiza la Consejería de Cultura.

Por la mañana, se celebró el tradicional acto homenaje en el busto escultórico del diputado majorero y padre de la Ley de Cabildos, en la calle Primero de Mayo, en Puerto del Rosario. Por la tarde, el homenaje se trasladaba a Tiscamanita, su localidad natal.

Las actividades continuarán el 24 de noviembre, a las 18.30 horas, con la conferencia 'La casa Manuel Velázquez Cabrera: una propuesta de uso posible', a cargo del viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Horacio Umpiérrez, que tendrá lugar en Tiscamanita. Con estos actos, el Cabildo de Fuerteventura recuerda la figura de uno de los grandes referentes de la historia canaria.

Escultura de Manuel Velázquez Cabrera en Puerto del Rosario. Javier Melián / Acfi Press

Publicidad

Top 50
  1. 1 Inmaculada Medina, ante su dimisión por su imputación en el caso Valka: «Esto es lo que debemos hacer los responsables públicos»
  2. 2 Onalia Bueno abre una brecha, que respalda la Fecam, en la nueva ley de vivienda vacacional
  3. 3 Ola de incendios en Las Palmas de Gran Canaria: desalojan un edificio y arden varios contenedores, motos y un coche en 24 horas
  4. 4 El Gobierno canario autoriza de golpe ocho grados y cuatro másteres de la universidad privada Tech
  5. 5 Una renuncia, un cese y una suspensión: los efectos de Valka, un caso que no ha ido a juicio
  6. 6 La Aemet lanza un comunicado por la llegada de una masa de origen ártico que se sentirá en los termómetros de Canarias
  7. 7 Las lluvias se quedan en Canarias y la Aemet avisa de las zonas afectadas
  8. 8 La Justicia declara procedente el despido de Agustín Díaz en la Sociedad de Promoción
  9. 9 María Méndez dimite al frente de RTVC y el Gobierno propone en su lugar a César Toledo
  10. 10 Malas noticias para la UD: Ale García sufre una rotura fibrilar

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 32 años recordando en Fuerteventura al padre de la Ley de Cabildos

32 años recordando en Fuerteventura al padre de la Ley de Cabildos