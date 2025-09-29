Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Mujeres del equipo de los Amigos de Pájara celebran su victoria. C7

Los Amigos de Pájara arrasan en el Neuromajo 2025

Mayores ·

300 personas mayores procedentes de toda la isla compitieron en cuatro pruebas de destreza física y mental. La final regional se celebra en diciembre en San Bartolomé de Tirajana

Canarias7

Puerto del Rosario

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:45

La granja experimental de Pozo Negro acogió este fin de semana la competición del Campeonato Insular Neuromajo 2025, en un intenso fin de semana en el que participaron cerca de 300 personas mayores procedentes de toda la isla.

Durante el sábado y el domingo, los equipos compitieron en cuatro pruebas de destreza física y mental como Relevos, Aro Canario, Cifras y Letras y la Carrera de Letras, en un ambiente de compañerismo y participación activa.

Los cuatro equipos que se clasificaron para competir en la final regional, que tendrá lugar el municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) el próximo mes de diciembre, fueron: Camellito (Tuineje) en cuarta posición, Las Elegidas (Antigua) en tercera, Las Apañás (Puerto del Rosario) en segunda posición y Amigos de Pájara como campeones con el primer puesto en la clasificación.

Neuromajo 2025 es un proyecto del Cabildo de Fuerteventura, en colaboración con los seis ayuntamientos y la Asociación Neurolímpica, consolidándose como iniciativa para el envejecimiento activo y saludable de los y las participantes. En esta edición, se ha contado además con el apoyo de Padilla Supermercados Spar.

