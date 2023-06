Alejandro Jorge: «La inestabilidad da paso a la gestión ineficaz y no se puede volver a repetir»

- El PGO de Pájara entra en fase de alegaciones después de una aprobación inicial a la que su partido se opuso. ¿Va a seguir adelante con todo el proceso o retrotraerá la elaboración del documento?

- El Partido Socialista no se opuso a la aprobación inicial, lo que hicimos fue abstenernos en esta fase inicial, debido a que apenas tuvimos tiempo suficiente para estudiar una serie de convenios urbanísticos que se incluyeron en este asunto. Nosotros tenemos claro que es fundamental aprobar el Plan General de Ordenación (PGO) y lo seguimos manteniendo, en la tramitación final y tras las alegaciones que se presenten al documento, será el momento de suscitar el máximo consenso posible.

- Ese PGO resucita las 2.400 camas de Canalbión. ¿De acuerdo con crear más plazas turísticas?

- Precisamente ese es uno de los convenios que no tuvimos tiempo de ver en profundidad y motivaron nuestra abstención. A partir de ahí lo que siempre he dicho y he defendido, cualquier propuesta empresarial o vecinal debe valorarse y estudiarse como es debido, con este caso el procedimiento debe ser el mismo. Soy partidario de la rehabilitación más que de la nueva construcción, y si se va a construir nuevo que se haga con criterios de excelencia y sostenibilidad. Si hablamos de más camas turísticas, imperiosamente debemos hablar de más vivienda para las personas que trabajarán en esos establecimientos, la vivienda es una preocupación mayor en estos momentos, y esperamos dar respuesta con el nuevo Plan General de Ordenación de Pájara.

- Como usted recordó en el discurso de investidura como alcalde, le votaron 2.241 vecinos y vecinas. ¿Le deja dormir tranquilo la responsabilidad?

- Duermo tranquilo porque estoy intentando dar lo mejor de mí junto a mis compañeros y compañeras, hemos logrado formar un buen grupo de trabajo que se encuentra con ilusión y ganas de trabajar por el municipio. Llevo bien la responsabilidad porque también el acuerdo que tenemos es estable y para los próximos cuatro años, tal y como nos comprometimos. La inestabilidad da paso a la ineficacia en la gestión y teníamos muy claro tanto el PSOE como Coalición Canaria, que esto no se podía volver a repetir.

- ¿Seguirá adelante con la fundación Pepe Dámaso en Pájara casco, un proyecto del exsocialista Rafael Perdomo?

- Vincular la cultura a la diversificación turística es un acierto, el proyecto museístico de Pepe Dámaso en Pájara es un atractivo que nos gustaría ver hecho realidad. Es cierto que Rafael Perdomo lo ha defendido, al igual que han hecho otros compañeros y compañeras, por tanto si sale adelante será un proyecto interesante que pertenecerá al municipio en su conjunto.

Ampliar Javier Melián / Acfi Press

- ¿Revisará la compra de la Finca de Ajuy para registrarla a nombre del Ayuntamiento de Pájara y qué propone para todo el suelo?

- Nuestro objetivo es registrarla cuanto antes para dar todas las garantías de seguridad jurídica y técnica a esta finca. Una vez hecho esto, será el momento de ponerla en valor e impulsar los atractivos que en ella se encuentran. Respecto a la compra estoy a favor, no así en las formas en las que se produjo la compra.

- Dio gracias a todos los partidos políticos que concurrieron a las elecciones municipales en sus palabras tras la toma de posesión. ¿Por un ejercicio de democracia?

- El que me conoce sabe que valoro mucho el trabajo que se hace en la oposición, me ha tocado desarrollar esta digna tarea durante doce años y resulta muy importante para fortalecer la propia Institución. Luego está la forma de hacer la oposición, yo apuesto por la constructiva, alcanzar grandes acuerdos y concesos es el camino siempre que nos sea posible.

- El agua es un gran problema en su municipio: La Lajita es casi la única localidad a la que llega el agua que se desala a casi 80 kilómetros, en Puerto del Rosario; la urbanización de La Pared tiene muchas carestías, entre las que el abastecimiento de agua potable es la principal; no me olvido de Costa Calma, que todavía depende de una desaladora privada; y los agricultores y ganaderos del sur a los que no les llega el agua. ¿Soluciones que plantea a cada sector y localidad?

- La solución al problema del agua pasa por un trabajo conjunto entre administraciones, existe un plan a corto, medio y largo plazo que se debe aplicar. Lo fundamental ahora es adelantarnos al verano para evitar que nuestros vecinos y vecinas sufran reiterados cortes en el suministro de agua. Y posteriormente construir las infraestructuras que sean necesarias de cara al futuro y para los próximos veinte o treinta años. Por parte del Ayuntamiento de Pájara haremos todo lo posible para buscar una solución definitiva al problema, pero insisto, es fundamental activar el plan a corto plazo.

- También habló usted en la investidura como alcalde de Pájara de diversificar la economía, ¿a dónde apuntaba?

- A que a través del turismo podemos impulsar otros sectores como el comercio, la industria, el sector primario o la gastronomía, por poner unos ejemplos. Tenemos un plan para estos cuatro años que apunta en este sentido, con acciones que permitirán incluso la diversificación de nuestra propia oferta turística.

Ampliar Javier Melián / Acfi Press

- Dijo, casi al final del discurso, que no quiere crear problemas a los ciudadanos y las ciudadanas. ¿A qué se refirió con este concepto tan general?

- Está claro que los políticos estamos para buscar soluciones a los problemas que se presentan, pero si por ejemplo nos dedicamos a generar inestabilidad institucional, con esto lo que conseguiríamos es trasladar a la ciudadanía un mensaje de falta de seriedad e ineficacia institucional, y esto sí que ocasionaría problemas a la población.

- ¿Cuál es la solución a Cofete?

- Cofete es único, una joya que debemos preservar, esperamos que se pueda aplicar una solución en materia de ordenación que garantice una solución y que pueda convertirse en un asentamiento poblacional con todas las garantías jurídicas. En ello está trabajando el Gobierno Canarias, el Cabildo de Fuerteventura y dentro de nuestro ámbito competencial, también el Ayuntamiento de Pájara.

- ¿Y El Puertito de la Cruz, tras el incendio que acabó con algunas autocaravanas?

- El Puertito de la Cruz tiene también opciones que permitan la regularización que sea necesaria. Respecto a las caravanas, lo ideal sería contar con un camping con los servicios que sean necesarios, y en esta línea trabajaremos.