Alegría, fervor y mucho calor en La Peña Cencelada la romería, por las altas temperaturas, la parte oficial se centró en la ofrenda a la Virgen

CANARIAS7 Betancuria Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:39

Por precaución, por el calor elevado, no hubo este viernes romería al uso hasta el santuario de Vega de Río Palmas. Pese a ello, durante buena parte de la jornada se contó con fieles a la patrona y con animosas gentes amantes de la fiesta que hicieron periplos a pie, algunos con trajes típicos y otros con ropas deportivas.

Sí hubo ofrenda tradicional, ya bien entrada la tarde y con el termómetro bien disparado, con abundante presencia de autoridades, como suele ser norma en una fecha tan señalada para Fuerteventura y los que en ella habitan.

Llegada la noche hubo quien disfrutó con las citas musicales, con varias actuaciones en la plaza de Nuestra Señora de la Peña. Para entrada la madrugada estaba previsto en el programa una exhibición de fuegos artificiales, así como una verbena hasta altas horas, con presencia destacada para Edwin Rivera.

Para este sábado destaca la misa central de las fiestas, con procesión, presidida por el obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, con comienzo establecido para las 12.00 horas. Y a continuación, puchero popular.