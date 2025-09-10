Alcanzado un acuerdo para reubicar la torre de comunicaciones de Antigua Los ministros Ángel Víctor Torres y Óscar López mediaron este miércoles con la parte empresarial y la parte municipal, con presencia de Matías Peña

CANARIAS7 Antigua Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:07 Comenta Compartir

La mediación estatal oficializada especialmente esta semana ha permitido, al fin, cerrar un principio de acuerdo de cara a que Antigua siga manteniendo operatividad en materia de telecomunicaciones, sin necesidad de ocupar un espacio que no gustaba, en general, a la ciudadanía; ni tampoco a las instituciones públicas de Fuerteventura.

Crucial resultó el encuentro en Madrid, con implicación del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando. A nivel insular estuvieron Matías Peña, alcalde de Antigua; Patrick Farges, en representación de la empresa de infraestructuras de telecomunicaciones Totem.

La medida adoptada, según se dio a conocer por fuentes estatales, ha servido para cerrar un acercamiento entre las partes para dar con un nuevo emplazamiento a la infraestructura que ha sido objeto de intensa polémica durante este verano, al haberse encontrado una alternativa para las antenas de telecomunicaciones en Antigua, «lo que permitirá que los más de 14.800 habitantes que viven en la localidad recuperen la cobertura de telefonía móvil», según la nota trasladada a la opinión pública.

El emplazamiento original en el que estaban ubicadas las antenas dejó de estar operativo hace semanas; por la resolución del contrato de alquiler por parte de la propiedad. Durante este tiempo, el pueblo de Antigua ha perdido la cobertura móvil, ya que esta era la única infraestructura de este tipo de la localidad.

«Nos alegra haber encontrado una posición común»

Tras la reunión y tras valorar distintas ubicaciones que garantizaran el nivel de servicio del emplazamiento original, las partes han acordado paralizar la puesta en marcha de esta infraestructura en el emplazamiento original y el estudio de otras ubicaciones alternativas que no causen molestias a la ciudadanía. «Siempre vamos a contribuir a buscar las soluciones que sean necesarias para que los ciudadanos y las empresas accedan a los beneficios de la sociedad digital, vivan donde vivan», dijo Óscar López, quien también recordó las inversiones del Gobierno de España para la transformación digital en Canarias.

También de modo positivo se valoró el trato por Ángel Víctor Torres. «Hemos atendido la petición que nos hacía el alcalde de Antigua y nos alegra haber encontrado una posición común en beneficio de todos», sentenció el expresidente canario y actual ministro de de Política Territorial y Memoria Democrática.