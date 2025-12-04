Alarma por El Cotillo: tres plazas turísticas por cada dos habitantes

Drago Canarias alerta sobre la turistificación de la localidad del norte de Fuerteventura y la falta de viviendas para las trabajadoras y los trabajadores. Aceysele Chacón avisa de que el futuro PGO de La Oliva «podría permitir construir entre El Roque y El Cotillo»

Catalina García Puerto del Rosario Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:23 Comenta Compartir

Las cifras del turismo hacen saltar las alarmas en El Cotillo, en el municipio de La Oliva: 2.500 plazas turísticas y tan solo 1730 personas empadronadas, lo que equivale a dos habitantes por cada tres plazas turísticas. Drago Canarias alerta sobre «la turistificación que está sufriendo» este pueblo del norte de Fuerteventura.

Aceysele Chacón, portavoz del partido en Fuerteventura, denuncia el reemplazo poblacional que se está produciendo en El Cotillo. «Cada vez llegan más residentes de alto poder adquisitivo que compran casas de 300.000 euros a tocateja y claro, los precios suben artificialmente», lo que repercute no sólo en los precios de las viviendas «sino del supermercado, los bares o los comercios».

Drago hace memoria y recuerda que, históricamente, El Cotillo fue «un pueblo de pescadores compuesto por casas terreras construidas por sus propios habitantes». Sin embargo, a día de hoy «proliferan grandes manzanas con viviendas vacacionales y villas de lujo enfocadas al turismo y a estos residentes de gran poder adquisitivo».

La presión de las viviendas vacacionales y la villas de lujo obligan a que buena parte de los trabajadores y las trabajadoras de El Cotillo viva en furgonetas y caravanas, constata Aceysele Chacón. «Estamos ante uno de los mayores dramas de todo el archipiélago: personas trabajadoras sirviendo a turistas y personas ricas a cambio de un salario que no da ni para una vivienda».

Drago también apunta como una de las causas de este «descontrol inmobiliario y turístico» a que el Ayuntamiento de La Oliva no cuenta con un Plan General de Ordenación (PGO), «lo que favorece que se construya de forma descontrolada, sin planificación y sin atender a las necesidades de los vecinos y las vecinas».

La portavoz de Drago en Fuerteventura avisa de que no se trata solamente de sacar adelante un PGO, sino de «hacerlo teniendo en cuenta la voluntad de los vecinos y las vecinas, así como la protección del territorio y de nuestra identidad como pueblo». Sin embargo, «tenemos un alcalde que es agente inmobiliario, y ya se está hablando de que el futuro PGO va a permitir construir entre El Cotillo y El Roque, el pueblo más cercano, como muestra de la falta de sensibilidad de los dirigentes hacia el territorio».

Ampliar Aceysele Chacón, portavoz de Drago Canarias en Fuerteventura, en El Cotillo. Drago Canarias