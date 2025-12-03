Ajuy, Lobos, Cofete, las dunas de Corralejo: de León anima a los cabildos al control de visitantes en los espacios naturales

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias asiste en Fuerteventura al Foro COPE sobre fiscalidad y control de flujos donde se explicó el modelo de gestión del Parque Nacional de las Islas Cíes

Catalina García Puerto del Rosario Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:11 | Actualizado 13:46h. Comenta Compartir

Abrir el debate sobre la necesidad de avanzar en el cuidado de los espacios naturales protegidos de Fuerteventura y de Canarias en general es el objetivo del Foro COPE sobre fiscalidad y control de flujos, protagonizado este miércoles por Jessica de León, consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, en Puerto del Rosario.

En el foro de la cadena de emisoras COPE, José Antonio Fernández Bouzas, director del Parque Nacional Islas Atlánticas, entre las que se incluyen las Islas Cíes, describió el modelo de gestión de este espacio protegido gallego a partir del que Protur, dependiente del área de Turismo del Ejecutivo canario, trabaja en dos proyectos pilotos: uno, sobre simulación de flujos en parques naturales; y otro sobre la adaptación de las tasas recaudatorias para los cabildos y los ayuntamientos con vistas a destinarlas a su cuidado.

La consejera regional adelantó que las conclusiones de ambos proyectos de Protur se pondrán a disposición de los siete cabildos, sobre todo de los que «aún no han hecho la reflexión de que la ordenación del territorio es vital y de que copiar el modelo de Lanzarote es un modelo de éxito para el resto de Canarias». Por tanto, «necesitamos avanzar en esta gestión de ordenación de los flujos, uno de los principales retos de Canarias cuando se enfrenta a 18,5 millones de turistas en su territorio».

En este camino hacia la gestión y el cobro del acceso a los espacios naturales protegidos, la primera institución majorera está «avanzando» a través de los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) de sus espacios protegidos, «que es la piedra angular donde se basaran el resto de medidas», confirmó Jessica de León en Fuerteventura.

Desde la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno canario se quiere «acompañar estas medidas cabildicias con herramientas útiles de gestión en cómo ordenar esos flujos de visitantes, cómo hacer simulaciones de entradas y salidas de esos visitantes y, además, de cómo se pueden articular ordenanzas fiscales que después puedan repercutir esos beneficios de estos visitantes en las cajas de los cabildos para que luego repercute en el ciudadano».

Jessica de León apuntó al caso práctico del Parque Nacional Islas Atlánticas, en Galicia, «un parque nacional que tiene residentes, igual que podría tener la isla de Lobos en Fuerteventura». Además del Parque Natural de Lobos, la responsable regional de Turismo apuntó al monumento natural de las Cuevas de Ajuy, en Pájara, y Cofete en el Parque Natural de Jandía.

No se olvidó de León de incluir el Parque Natural de las Dunas de Corralejo que «recordemos es una de las medidas compensatorias de la recepción de la autovía norte-sur, por lo tanto tenemos que ir avanzando hacia dar cumplimiento hacia medida compensatoria de cerrar la carretera de las dunas que impuso a la Unión Europea como medida correctora por pasar por una Zepa».

La consejera canaria matizó que «no estamos diciendo que haya que imponer absolutamente nada. Son modelos de tasas donde el residente podría estar exento. Pero sí es necesario un debate en la ordenación de esos recursos naturales y dar cumplimiento en la capacidad de carga de estos espacios».

El ejemplo de regulación de los flujos de visitantes en las Islas Cíes

Regular los flujos de visitanes es lo que hizo el Parque Nacional de las Islas Atlánticas, donde también tienen residentes. «Se reguló el flujo del buceo, navegación, fondeos de barcos. Había mucha presión, mucha capacidad de carga, por ejemplo sólo en barcos podían fondear 10.500 embarcaciones pequeñas, lo que era muchísimo. Todo el mundo se dio cuenta de que hay que regular para poder disfrutar», resumió José Antonio Fernández Bouzas, director de este parque nacional de Galicia formado por cuatro islas, entre ellas las Cíes.

«Si conservamos, disfrutamos y creamos empleo. Si no conservamos, disfrutamos, pero no tenemos empleo», aseveró el director del parque nacional de Galicia.

1.194 hectáreas terrestres, Islas Atlánticas; 4,68 kilómetros, Isla de Lobos

Este parque nacional gallego, que es máritimo y terrestre, cifra su capacidad de carga en 2.000 personas al día en el caso de las Islas Cíes, en el caso de Ons 1.300, en Sálvora 250 y en Cortegada 250. «Son al día y no instantáneas, es decir si esta persona entra a las 10 de la mañana y sale a las 11.15, esa plaza ya no se cubre», detalló Fernández Bouzas.

En el caso del Parque Nacional Islas Atlánticas, la regulación de la capacidad de carga no bajó el número de visitantes sino que, muy al contrario, aumentó, bajó la presión y se reguló todo mejor. «Lo que pasa es que ya no hay picos de visitantes sino mesetas: en verano y Semana Santa, la meseta está arriba de todo, pero no hay picos muy altos, lo que viene incluso mejor para el sector hostelero porque así saben cuántas personas van a venir, cuántos trabajadores necesitarán».

El Parque Nacional Islas Atlánticas mide -no hay que olvidarlo frente a los 4.68 kilómetros cuadrados de la Isla de Lobos en Fuerteventura- 1.194,8 hectáreas terrestres y 7.285,2 hectáreas de superficie marítima.