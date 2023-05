Aires latinos y el mejor humor, en mayo en la Casa de los Coroneles

La Casa de los Coroneles, en La Oliva, ha programado para este mes de mayo siete citas culturales, a celebrar en la sede de Raíz del Pueblo, entre las que se encuentran una doble cita con Miguel Siso, cuatrista ganador de un Grammy Latino, y el monólogo del célebre cómico Ignatius Farray. También habrá un encuentro en torno al Día de los Museos, un taller infantil de ilustración y culmina el ciclo de cine dedicado a Marta Meszaros. La entrada es gratuita, previa reserva en la web.

Precisamente con el cine arranca la programación este jueves 4 de mayo, a las 19.00 horas, con 'Diario para mis hijos', a la que seguirá 'Diario para mis padres' el día 11 a la misma hora. Son las dos últimas entregas del ciclo sobre Marta Meszaros, con el que Filmoteca Canaria rinde tributo a la primera mujer cineasta en Hungría, así como pionera en ganar, entre otros, el Oso de Oro en la Berlinale. Mészáros fue, además, una de las pocas voces femeninas que se hicieron oír, con una cierta continuidad, dentro del prolífico panorama cinematográfico de Europa del Este durante las décadas de 1960-70.

El 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos, efeméride a la que la Casa se suma con la celebración del encuentro 'Museos, arte y salud'. Será una mesa redonda en torno al lema mundial para este año, 'Museos, sostenibilidad y bienestar', que invita a la reflexión sobre el importante papel que juega la cultura en general, y el arte en particular, en la salud individual y colectiva. Para ello, la Casa reúne en Raíz del Pueblo, a las 18.00 horas, a cuatro destacadas profesionales de este ámbito: Paloma Tudela, coordinadora de educación de TEA Tenerife Espacio de las Artes; Noelia García, psicólga y danzaterapeuta; Inmaculada Pérez, responsable de educación del CAAM; y Rosa Mesa, artista multidisciplinar y arteterapeuta.

'La comedia salvó mi vida' es el último espectáculo de Ignatius Farray, que llegará al escenario de Raíz del Pueblo el jueves, 25 de mayo, a las 20.00 horas. Una serie de monólogos en los que el humorista contará de corazón sus vivencias y opiniones «con la fe de que la risa, tarde o temprano, llegará».

«Lo que yo hago en el escenario no es ningún personaje, sino más bien una reacción a mis carencias como cómico. No era nada premeditado, pero estar en los escenarios me llevó a tomar esta actitud, y mucha gente me asocia con una especie de cómico agresivo», explica.

Botánica para los más pequeños

También la población más joven vuelve a tener su cita en la programación de la Casa de los Coroneles. Este mes, la propuesta para el público a partir de seis años es un taller de ilustración botánica, que impartirá la bióloga Fayna Brenes. El objetivo, conocer qué hace única a la flora majorera, un rico ecosistema que puede pasar desapercibido en el día a día, y para ello se plantea una perspectiva lúdica y pedagógica.

Como es habitual, la entrada para todas las actividades es gratuita, previa reserva en la web del centro cultural que gestiona el Gobierno autónomo en Fuerteventura (www.lacasadeloscoroneles.org), desde una semana antes de la celebración de cada evento.