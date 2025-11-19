Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Jesús Rodríguez Marichal, presidente de la Cámara de Comercio majorera. Javier Melián / Acfi Press

Africagua: nueve ediciones como puente natural entre continentes

Energías sostenibles ·

Fuerteventura se convierte, los días 20 y 21 de noviembre, en el punto de encuentro internacional para abordar el futuro del agua, la energía y la sostenibilidad, con la participación de delegaciones institucionales, empresas tecnológicas y organismos multilaterales de primer nivel

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:33

Comenta

Africagua Canarias 2025, el foro internacional de referencia en agua, energías renovables y sostenibilidad, reúne desde este jueves en el Palacio de Congresos de Puerto del Rosario a representantes institucionales, empresas líderes del sector y organismos financiadores internacionales. Antes de la inauguración de esta novena edición siguen llegando las delegaciones participantes, que ultiman sus agendas de reuniones de cara al encuentro.

Con más de una década de trayectoria, Africagua se consolida como uno de los espacios más relevantes para impulsar la cooperación entre Canarias y África, con la presencia de países como Mauritania, Gambia, Senegal, Cabo Verde o Marruecos. Su programación se articula en torno a conferencias de alto nivel, mesas temáticas y, especialmente, encuentros bilaterales (B2B) que permiten conectar a administraciones públicas, empresas ejecutoras y organismos multilaterales responsables de financiar los grandes proyectos de agua y energías renovables.

El presidente de la Cámara de Comercio de Fuerteventura, Juan Jesús Rodríguez Marichal, subraya que la celebración de Africagua «vuelve a situar a la isla en el centro del diálogo internacional sobre sostenibilidad, posicionando a Canarias como un socio estratégico para África en ámbitos clave como la gestión del agua, la desalinización y la transición energética». Asimismo, destaca que el binomio agua–energía es «fundamental para el desarrollo económico y social de cualquier territorio, especialmente los insulares y áridos».

Africagua nació con la vocación de crear sinergias entre Europa y África, favorecer alianzas empresariales y crear un espacio de trabajo eficaz entre instituciones, agencias ejecutoras y financiadores internacionales. En esta edición, el foro volverá a propiciar un entorno ideal para identificar nuevas oportunidades de cooperación, transferencia de conocimiento e innovación tecnológica.

La Cámara de Comercio invita a empresas, instituciones y ciudadanos a seguir de cerca un encuentro que, un año más, refuerza el papel de la isla como puente natural entre continentes en sostenibilidad y desarrollo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Constitucional suspende la nueva retribución del director del Servicio Canario de Salud
  2. 2 Binter lanza el Flight Friday para volar en 2026 desde 21 euros a destinos nacionales e internacionales
  3. 3 Ola de incendios en Las Palmas de Gran Canaria: desalojan un edificio y arden varios contenedores, motos y un coche en 24 horas
  4. 4 La Aemet lanza un comunicado por la llegada de una masa de origen ártico que se sentirá en los termómetros de Canarias
  5. 5 Una menor cuenta cómo el exnovio de su madre abusó presuntamente de ella cuando tenía nueve años: «Todavía tengo miedo»
  6. 6 Juan Carlos Hernández Atta, nuevo alcalde de Valsequillo
  7. 7 Portazo de Gran Canaria a La Vuelta Ciclista a España: «No blanquearemos un genocidio»
  8. 8 Paralizado el desahucio de la familia de Ingenio con seis menores a su cargo
  9. 9 La complicada sucesión de Inmaculada Medina tras el caso Valka: un puzle de 24 millones de euros y un carnaval que aprieta
  10. 10 Medidas para tener mejor profesorado: magisterio de cinco años, máster de dos, pruebas de acceso y más prácticas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Africagua: nueve ediciones como puente natural entre continentes

Africagua: nueve ediciones como puente natural entre continentes