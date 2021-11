«Africagua apuesta de forma real por las renovables» Tony Tijou CEO de Renowables in AfricaLa isla acoge en días un encuentro en la isla que deberá servir para el desarrollo continental. Este colaborador de la BBC hará de moderador.

Colaborador de la BBC, es CEO de Renowables In África, entidad que ejecuta proyectos de energías renovables en África y estudia mercados para inversores en el sector. Hará de moderador en Africagua.

- Cuando hablamos de necesidad urgente de implantar renovables en África de forma genérica, ¿a qué nos referimos?

- Para entender las necesidades de renovables en África, en realidad, es necesario entender apropiadamente la situación: África necesita más energía eléctrica, hay una gran población, en crecimiento, y gran parte de habitantes de muchos países continúan sin acceso directo a energía eléctrica. Es mucho más complicado que eso, de hecho; el continente africano se encuentra en un momento de crecimiento exponencial de población, lo que supone que la demanda de energía se incrementará enormemente. Se espera, además, un aumento exponencial de las grandes ciudades que para 2050 albergarían más de un millón de personas. Por lo tanto, si unimos todos estos factores, podemos entender que hay una necesidad real de energía eléctrica en África y cuando hablamos de invertir en energía hay dos opciones: energías fósiles o renovables. Y África tiene las condiciones para ser totalmente renovable. Debemos escoger esta línea y pensar: «¿Qué podemos hacer para sea real la introducción de las energías limpias en todo el continente?».

- Desde Renowables in Africa ésta es la principal línea de acción, objetivo de la compañía: ¿Cuáles son las líneas a seguir para hacerlo entonces posible?

- En Renowables in Africa tenemos una visión y una ambición. La visión es conseguir un continente con acceso total a la energía eléctrica en 2040, desde la sostenibilidad. ¿Y cómo lo haremos? Desarrollamos proyectos, fondos, buscamos soluciones. Para hacerlo posible es necesario superar tres necesidades; la regulación, la inversión y financiación en energía en África; y la mejora de conocimientos y profesionalización para la población en el sector de renovables.

- Conseguir un continente con acceso completo a electricidad generada por energías renovables para un objetivo ambicioso para 19 años vista.

- Necesitamos tener una gran visión. Creo que es totalmente posible. No creemos que sea posible en 9 años, pero sí en 19, porque cuando miramos a casos concretos de regiones o países específicos vemos, por ejemplo, que en Kenia hace unos años apenas un 21% del país contaba con energía eléctrica. Ahora ya hablamos de más del 65% del país. Esto demuestra que es posible. No digo que seamos solo nosotros quienes lo hagan posible, la idea es trabajar en conjunto, apoyar, hacer nuestra contribución y ayudar a expandir esta visión para hacer posible que ocurra.

- ¿Cómo pueden ayudar congresos y foros internacionales como Africagua Canarias a combatir el cambio climático? ¿Es realmente Africagua un valor añadido en este sentido?

- Claramente, sí. Este es un foro donde se reúnen personas de la sociedad civil, de la industria, inversores, y están reunidos para conversar en esta cuestión tan importante. Pero Africagua será mucho más que promover una conversación. Se está proponiendo en el foro aplicar soluciones prácticas. Eso está haciendo Africagua este año, y eso marca la diferencia, poner en escena soluciones prácticas y no sólo discursos. Una de mis preocupaciones cuando he tenido que participar en muchos otros congresos es que los invitados sólo hablan y por mucho que esto genere difusión, personas en un escenario sólo hablando no es lo que debemos hacer para transformar la realidad. Creo que es importante que existan espacios como éste, donde se produce un intercambio real de experiencias y se ponen sobre la mesa planteamientos a acatar. Creo que Africagua está apostando de forma real y empujando en la dirección correcta.

- ¿En qué sentido es un foro que apuesta de forma real?

- En promover que la divulgación sea específica, con mesas redondas, pero también con poner sobre la mesa proyectos; como Africagua Accelerator, que selecciona proyectos tecnológicos de empresas para desarrollar; o el espacio B2B, que este año es 'online' y permite conectar con diferentes instituciones, representantes, empresas, organismos para crear sinergias verdaderas, reales y palpables para invertir o generar proyectos conjuntos. Creo que es genial que las empresas tengan un espacio para entender la foto panorámica, la visión macro de la realidad económica, tener toda la información que se necesita.

- ¿Qué podremos escuchar este año en Africagua?

- La programación es diversa. Yo estaré moderando el primer día; justo antes de mi participación escucharemos los planes y estrategias de instituciones canarias, españolas y europeas en materia de internacionalización y en agua y energías renovables. A continuación, en mi intervención, tendremos una discusión muy, muy práctica con dos mesas redondas con representantes de Ghana, Costa de Marfil, Marruecos, Santo Tomé y Príncipe, Mauritania, Cabo Verde, Senegal. Tendremos una mesa específica de agua, en la que abordaremos de forma concreta qué planes tiene cada país, cuáles son las necesidades y cómo pueden empresas contribuir en este área, y una específica de energía donde, de nuevo, evaluaremos qué planes y proyectos tiene cada gobierno estatal y se propondrán las posibles oportunidades de inversión de personas y empresas en este sentido.