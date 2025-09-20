Aforo completo en la Escuela de Música y Danza de Pájara Se cuenta con más de 200 matrículas entre todas las especialidades que hay en servicio. Se estrena en la oferta el canto folclórico

[Texto-texto texto texto texto texto tLa Escuela de Música y Danza de Pájara ha iniciado el curso escolar 2025-2026 con todas sus plazas ocupadas, alcanzando más de 200 matrículas en las distintas especialidades ofertadas. Este dato refleja «la consolidación del centro como referente cultural y formativo en el municipio y en la isla», según fuentes del Ayuntamiento.

El alumnado, distribuido en las áreas de música clásica, folclore y danza, ya ha comenzado sus actividades teóricas y prácticas, dando inicio a un curso que estará marcado por aprendizaje, participación y difusión cultural.

La concejala de Cultura, Ángeles Acosta, destaca que «este centro es un espacio de encuentro intergeneracional donde conviven la tradición y la innovación artística», añadiendo que «desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para garantizar una enseñanza de calidad y para que la música y la danza continúen acercándose a todos los vecinos y vecinas del municipio».

Por su parte, el alcalde de Pájara, Alejandro Jorge, asegura que «el verdadero éxito de la Escuela se debe al compromiso de su profesorado y de su equipo directivo, que trabajan con dedicación para impulsar cada proyecto».

Entre las novedades de este nuevo curso, destaca la incorporación de la especialidad de canto folclórico, con la que se amplía la oferta educativa y se fortalece la preservación del patrimonio cultural canario. «Estamos muy satisfechos de la gran acogida que ha tenido la matrícula este año. Contar con todas las plazas cubiertas nos motiva a seguir trabajando para ofrecer una enseñanza de calidad que combine la técnica, la creatividad y el disfrute de la música y la danza», se señalan desde la dirección, que guarda vinculación con Asociación Banda Municipal de Pájara.