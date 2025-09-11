Adjudicados los planes de emergencia local de Antigua, Tuineje y Betancuria Los tres municipios con un censo de menos de 20.000 residentes cuentan con apoyo del Cabildo para revitalizar la seguridad en general

El Cabildo ha hecho efectiva la adjudicación del proceso de redacción de los planes de emergencia municipal en los ámbitos de menos de 20.000 residentes censados. La medida afecta a Antigua, Tuineje y Betancuria. Así lo comunicó la consejera de Seguridad y Emergencias del Cabildo, Lolina Negrín, en una reunión de trabajo mantenida con los concejales José Cerdeña (Betancuria), David Hernández (Tuineje) y Fernando Estupiñán (Antigua) para informar sobre dicha adjudicación y coordinar los detalles del procedimiento para su ejecución.

Los diferentes planes han sido adjudicados por cerca de 40.000 euros, divididos en tres lotes por cada uno de los territorios, atendiendo a información facilitada a la opinión pública desde la primera Corporación. El primer plazo para la entrega del documento será de seis meses como periodo máximo, con lo que es de prever que estarán definidas las propuestas durante la primavera de 2026; si bien el contrato no finalizará hasta que se logre la aprobación municipal y la posterior aprobación por la Comisión Autonómica de protección civil de la Comunidad Autónoma.

En la cita con los representan tes municipales, en dependencias cabildicias, Negrín recalcó la importancia de los planes, «ya que constituyen un documento estratégico necesario para tener un sistema insular que permita garantizar la seguridad de nuestros residentes y visitantes».

Coordinación, clave especial

Gracias a esta adjudicación, los tres municipios de menos de 20.000 habitantes localizados en Fuerteventura, que dependen de Seguridad y Emergencias del Cabildo, contarán pronto con su plan municipal. En consecuencia, una vez solventados todos los aspectos burocráticos, en el tramo definitivo de 2026, o bien durante las primeras fechas del año posterior. «Esto permitirá garantizar una efectiva coordinación de los recursos públicos disponibles ante situaciones de emergencia», añadió la titular cabildicia de Seguridad y Emergencias en la reunión con los delegados locales.

Los diversos planes locales permitirán identificar los riesgos más significativos presentes en dichos municipios, así como poner de manifiesto las capacidades y recursos de que se dispone. Además, serán básicos para establecer los mecanismos de movilización y coordinación con otras administraciones públicas. En el contexto de esta estrategia de índole común, estableció Negrín, «la coordinación entre las diferentes administraciones y servicios es fundamental, de ahí la importancia de mantener estas reuniones durante el proceso de elaboración de los planes».