Adelante con la planta eléctrica de emergencia de Disa en Fuerteventura

En La Hondura (en el círculo rojo), se ubicarán las dos futuras plantas eléctricas de emergencia: Disa y Sampol.

Canarias7 Puerto del Rosario Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:10

El Consejo de Gobierno de Canarias acordó este lunes avanzar en la tramitación de una nueva planta de generación de emergencia en la isla, en concreto en la zona de La Herradura, al norte de Puerto del Rosario, como parte de las medidas extraordinarias ya anunciadas para reforzar la seguridad del suministro eléctrico en el archipiélago y evitar posibles apagones, consecuencia de la declaración de emergencia energética que data del 2 de octubre de 2023.

La instalación será gestionada por Disa y se activará únicamente en caso de necesidad, ante un riesgo real de apagón, garantizando siempre la seguridad de la población.

La planta ubicada en La Herradura, de nombre 'Mezque', ha sido diseñada como infraestructura modular, móvil y provisional, adaptada a la naturaleza de las soluciones de emergencia energética.

La planta contará con ocho grupos de generación, con un total de 15 megavatios alojados en módulos provisionales y adaptados a los estándares ambientales más estrictos. La inversión, de 24,5 millones de euros, será financiada íntegramente por el Gobierno de España, detallan fuentes del Ejecutivo autónomo.

La inversión prevista por la empresa Disa, se aplicará a un diseño modular y provisional que permitirá un montaje y desmontaje ágil, de acuerdo con la naturaleza de este tipo de soluciones de emergencia.

La electricidad evacuada se conectará a la subestación de transporte de Red Eléctrica de España denominada Puerto del Rosario, a través de una línea subterránea de unos 450 metros de longitud.