Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En La Hondura (en el círculo rojo), se ubicarán las dos futuras plantas eléctricas de emergencia: Disa y Sampol. Transición Ecológica

Adelante con la planta eléctrica de emergencia de Disa en Fuerteventura

Energía eléctrica ·

La inversión de ocho generadores de 15 megavatios, de 24,5 millones de euros, será financiada íntegramente por el Gobierno de España. La planta móvil y provisional se ubicará en la zona de La Herradura, en Puerto del Rosario, cerca de la estación transformadora de Red Eléctrica

Canarias7

Puerto del Rosario

Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:10

El Consejo de Gobierno de Canarias acordó este lunes avanzar en la tramitación de una nueva planta de generación de emergencia en la isla, en concreto en la zona de La Herradura, al norte de Puerto del Rosario, como parte de las medidas extraordinarias ya anunciadas para reforzar la seguridad del suministro eléctrico en el archipiélago y evitar posibles apagones, consecuencia de la declaración de emergencia energética que data del 2 de octubre de 2023.

La instalación será gestionada por Disa y se activará únicamente en caso de necesidad, ante un riesgo real de apagón, garantizando siempre la seguridad de la población.

La planta ubicada en La Herradura, de nombre 'Mezque', ha sido diseñada como infraestructura modular, móvil y provisional, adaptada a la naturaleza de las soluciones de emergencia energética.

La planta contará con ocho grupos de generación, con un total de 15 megavatios alojados en módulos provisionales y adaptados a los estándares ambientales más estrictos. La inversión, de 24,5 millones de euros, será financiada íntegramente por el Gobierno de España, detallan fuentes del Ejecutivo autónomo.

La inversión prevista por la empresa Disa, se aplicará a un diseño modular y provisional que permitirá un montaje y desmontaje ágil, de acuerdo con la naturaleza de este tipo de soluciones de emergencia.

La electricidad evacuada se conectará a la subestación de transporte de Red Eléctrica de España denominada Puerto del Rosario, a través de una línea subterránea de unos 450 metros de longitud.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  2. 2 Los fallos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para mantener el control de Las Canteras
  3. 3 Más de 300.000 patinetes requerirán (y no lo saben) de seguro en Canarias a partir de enero de 2026
  4. 4 El Ayuntamiento suspende 3 años de empleo y sueldo al exjefe de Parques, investigado en el caso Valka
  5. 5 Arranca la fase de oposición de la estabilización sanitaria: la más masiva y polémica de Canarias
  6. 6 La UD Las Palmas no está para fiestas en casa
  7. 7 La viñeta de Morgan de este lunes 29 de septiembre
  8. 8 Valsequillo vibró con su Perro Maldito
  9. 9 Canarias se libra del impacto de la borrasca Gabrielle y la Aemet avisa: «No se descartan lluvias»
  10. 10 El este de la península, en vilo por lluvias intensas 

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Adelante con la planta eléctrica de emergencia de Disa en Fuerteventura

Adelante con la planta eléctrica de emergencia de Disa en Fuerteventura