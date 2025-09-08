Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Carteles promocionales de las actividades. C7

Las actividades de 'Bregando por Puerto' llegarán hasta final de año

La programación tiene respaldo municipal

CANARIAS7

Puerto del Rosario.

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:18

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha puesto en marcha una nueva programación de actividades dentro del proyecto 'Bregando por Puerto', que se desarrollará durante tres meses en varios espacios culturales y deportivos capitalinos.

Entre las actividades destacan los talleres 'Desafía tu mente, comparte un momento', en los centros culturales de La Charca, Los Estancos, Playa Blanca y El Matorral. Estos encuentros, que combinan juegos de mesa, dinámicas participativas y actividades de estimulación cognitiva, tendrán lugar entre septiembre y noviembre, de mañana y tarde, adaptados a cada localidad.

Además, la programación semanal incluye sesiones de mantenimiento físico, caminatas, defensa personal y actividades deportivas para distintas edades, desde la infancia hasta mayores de 55 años en centros culturales y canchas deportivas del municipio.

Se recomienda acudir a la web municipal para conocer detalles al por menor.

