Las actividades de 'Bregando por Puerto' llegarán hasta final de año
La programación tiene respaldo municipal
CANARIAS7
Puerto del Rosario.
Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:18
El Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha puesto en marcha una nueva programación de actividades dentro del proyecto 'Bregando por Puerto', que se desarrollará durante tres meses en varios espacios culturales y deportivos capitalinos.
Entre las actividades destacan los talleres 'Desafía tu mente, comparte un momento', en los centros culturales de La Charca, Los Estancos, Playa Blanca y El Matorral. Estos encuentros, que combinan juegos de mesa, dinámicas participativas y actividades de estimulación cognitiva, tendrán lugar entre septiembre y noviembre, de mañana y tarde, adaptados a cada localidad.
Además, la programación semanal incluye sesiones de mantenimiento físico, caminatas, defensa personal y actividades deportivas para distintas edades, desde la infancia hasta mayores de 55 años en centros culturales y canchas deportivas del municipio.
Se recomienda acudir a la web municipal para conocer detalles al por menor.
