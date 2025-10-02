Con el aceite de oliva virgen de Fuerteventura para casa
Puerto del Rosario
Jueves, 2 de octubre 2025, 12:51
La almazara del Cabildo de Fuerteventura ha procesado más de 70.000 kilogramos de aceituna en la campaña de 2025. Esta producción de aceite comenzó a entregarse este jueves a 145 olivicultoras y olivicultores de la isla, y se continúa recibiendo la variedad verdial, tipología que finaliza la campaña.
La elaboración del aceite se realiza siguiendo las condiciones higiénico-sanitarias para su fabricación, pasando por las pruebas analíticas correspondientes.
La presidenta Lola García y el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Matías Peña, agradecen el esfuerzo que realizan los olivicultores por mantener la excelencia de un producto como el aceite majorero, que cada vez es más reconocido dentro y fuera de Fuerteventura.