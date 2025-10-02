Con el aceite de oliva virgen de Fuerteventura para casa

La almazara del Cabildo de Fuerteventura ha procesado más de 70.000 kilogramos de aceituna en la campaña de 2025. El aceite de oliva virgen comenzó a repartirse a 145 olivicultoras y olivicultores. Se continúa recibiendo la variedad verdial, variedad de aceituna que finaliza la campaña

La almazara del Cabildo de Fuerteventura ha procesado más de 70.000 kilogramos de aceituna en la campaña de 2025. Esta producción de aceite comenzó a entregarse este jueves a 145 olivicultoras y olivicultores de la isla, y se continúa recibiendo la variedad verdial, tipología que finaliza la campaña.

La elaboración del aceite se realiza siguiendo las condiciones higiénico-sanitarias para su fabricación, pasando por las pruebas analíticas correspondientes.

La presidenta Lola García y el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Matías Peña, agradecen el esfuerzo que realizan los olivicultores por mantener la excelencia de un producto como el aceite majorero, que cada vez es más reconocido dentro y fuera de Fuerteventura.

