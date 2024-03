¿Acampar en Fuerteventura? El Cabildo fija los criterios y los ayuntamientos, las zonas permitidas

La ordenanza provisional insular de acampadas, campings y áreas para caravanas de Fuerteventura contiene 34 artículos que, por primera vez, intentan definir cada tipología de acampada, especificando zonas susceptibles o no para su uso. Las modalidades que recoge la ordenanza son cuatro: áreas de acampada estacional y fija, áreas reservadas para caravanas, autocaravanas y campers, y áreas de camping.

Este documento provisional no establece las zonas de acampada en concreto, sólo los criterios a aplicar por cada ayuntamiento en el correspondiente reglamento de ordenación. «Bajo estos criterios recogidos en la ordenanza insular, los municipios deberán decidir finalmente la zonificación», aclara Nereida Calero, consejera de Ordenación del Territorio del Cabildo majorero.

La Corporación adelanta que esta ordenanza provisional del Cabildo se ve «bastante encorsetada» porque, sólo fijando criterios, «hemos tenido que respetar las leyes que existen, sobre todo en las Zonas de Especial Protección para las Aves (Zepa) la ley no nos permite ubicarnos, con esto quiero decir que hay zonas que las ciudadanas y los ciudadanos de Fuerteventura usamos para acampar, pero que legalmente no van a ser autorizables porque dependen de otras normativas superiores ambientales europeas que no lo van a permitir, aunque nos encantaría seguir respetando esos lugares tradicionales».

Para avanzar los pormenores de esta nueva ordenanza provisional, el Cabildo convocó una reunión con el equipo redactor de Gesplan, los ayuntamientos y la Asociación de Campistas de Fuerteventura. Tras su paso por el Órgano de Evaluación Ambiental, este documento irá a aprobación inicial y luego se abrirá el plazo para presentar alegaciones, con el objetivo de recoger todas las propuestas de la ciudadanía y agentes interesados, en aras de conseguir ese consenso.

Ampliar Reunión informativa de Gesplan, el Cabildo, los ayuntamientos y la Asociación de Campistas de Fuerteventura. C7

Para la consejera Nereida Calero, la reunión informativa con los ayuntamientos y el colectivo de campistas surgió a raíz del «compromiso adquirido por el Cabildo tanto con los ayuntamientos como de la Asociación de Campistas para mantener un encuentro previo desde que el equipo redactor tuviese la propuesta final del documento y, en base al mismo, decidir entre todos si seguir con su tramitación».

Gesplan, empresa pública encargada de la redacción de la ordenanza provisional insular y otra docena más de documentos de planeamiento territorial de Fuerteventura, informó de la importancia de tener este documento que trata de homogeneizar criterios de acampada en todos los municipios.