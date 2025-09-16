Abierto el plazo para participar en el concurso cultural 'Puerto tiene talento' El certamen se celebrará el 24 de septiembre, en el marco de las fiestas de la capital insular

CANARIAS7 Puerto del Rosario Martes, 16 de septiembre 2025, 00:10 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario hizo oficial este lunes la apertura de inscripciones para el concurso 'Puerto tiene talento', un certamen cultural que se celebrará dentro de la Semana Cultural de las fiestas del Rosario 2025, con el objetivo de descubrir y dar visibilidad al talento artístico local.

La gala tendrá lugar el miércoles 24 de septiembre, a las 20.00 horas, en la plaza Nuestra Señora del Rosario (trasera de la iglesia), en un formato de espectáculo único, abierto a toda la ciudadanía.

El certamen se presenta como una oportunidad para que personas de todas las edades puedan mostrar sus habilidades artísticas en disciplinas tan diversas como la música, canto, danza, teatro, magia, humor, poesía, monólogos, artes circenses o cualquier otra manifestación cultural.

Se prevé un máximo de veinte actuaciones, seleccionadas por orden de inscripción y criterios de diversidad. Cada actuación tendrá una duración máxima de siete minutos. Se entregarán tres premios en metálico (250, 150, 100 euros).

Para información e inscripciones hay que acudir a www.puertoescultura.es.