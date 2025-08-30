Más 7.200 viviendas vacaciones colocan en el mercado cerca de 30.600 camas Más de la mitad de la oferta se concentra en el municipio de La Oliva. Con respecto al verano de 2024 hay un repunte de casi 2.500 plazas

Fuerteventura cuenta con al menos 7.205 viviendas de uso turístico, según el último recuento actualizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En conjunto suman una oferta para hacer competencia a hoteles y negocios turísticos extrahoteleros regulados de un mínimo de 30.591 camas.

En relación a doce meses atrás, hay un repunte de cerca de 500 inmuebles, que suponen un aumento en camas de casi 2.500.

Es en La Oliva donde hay mayor concentración. En suelo norteño constan para el INE nada menos que 4.016 casas vacacionales, con 17.161 plazas. Suponen cerca del 23,8% del parque inmobiliario de este territorio.

Betancuria supone la parte opuesta a La Oliva. En este territorio constan 33 viviendas vacacionales reconocidas, con una oferta de 121 plazas capacitadas para tener el sello VV. En este ámbito son estas casas algo más del 6,3% del parque inmobiliario.

En el particular de Antigua consta que están disponibles un mínimo de 1.112 viviendas vacacionales, con 5.289 plazas, siendo este balance algo más de 13,5% del parque inmobiliario; mientras que en lo que respecta a Pájara, en las valoraciones se asume la presencia en el mercado de 1.206 casas vacacionales, con 4.576 camas disponibles, suponiendo algo más del 11,4% de los inmuebles que hay edificados.

De Puerto del Rosario cabe indicar que las viviendas vacacionales son el 2,3% del parque de inmuebles. Por el INE se reconoce la presencia en territorio capitalino de un mínimo de 436 unidades vacacionales, donde se concentran al menos 1.796 camas.

Y en cuanto Tuineje, por último, este municipio dispone de una oferta de casas vacacionales compuesta por al menos 402 unidades, en las que operan un mínimo de 1.648 plazas. Suponen algo más del 5% del conjunto del parque inmobiliario local.