700.000 euros para entidades deportivas de Puerto del Rosario

El dinero correnponde al año en curso y al pasado ejercicio

CANARIAS7

Puerto del Rosario

Viernes, 5 de septiembre 2025, 22:30

El Consistorio de Puerto del Rosario ha aprobado facultar 700.000 euros para subvenciones destinadas a apoyar la actividad de los clubes deportivos del municipio.

Una inversión que se reparte en dos anualidades, 367.495 euros para 2024, con 31 entidades beneficiadas; y 332.504 euros para 2025, a sumar entre 30 clubes.

Con esta aprobación se da respuesta a una demanda histórica de las entidades, asegurando previsión, estabilidad y el respaldo económico necesario para continuar desarrollando su labor.

El alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, subraya que «el deporte es mucho más que competición, es educación, convivencia y salud. Por eso, garantizar estas subvenciones supone invertir en el presente y futuro de nuestra ciudadanía. Queremos que ningún club del municipio tenga que frenar su actividad por falta de apoyo institucional. Con esta resolución, además, cumplimos el compromiso adquirido con los clubes deportivos de abonar en tiempo y forma las anualidades 2024 y 2025».

Por su parte, el concejal de Deportes, Luis Chacón, destaca que «hemos conseguido, en un mismo ejercicio, gestionar y cerrar las convocatorias de 2024 y 2025, algo que nos permite dar mayor seguridad a los clubes y que marca un antes y un después en la planificación deportiva del municipio. Seguiremos trabajando para que el deporte de base, el federado y las disciplinas emergentes encuentren en este Ayuntamiento un aliado firme».

