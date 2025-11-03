200.000 euros para el muelle de El Cotillo

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias realizará mejoras en el refugio pesquero del norte de Fuerteventura

El refugio pesquero de El Cotillo, que está al abrigo del Roque de la Mar.

Catalina García Puerto del Rosario Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:52

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias realizará mejoras en el refugio pesquero de El Cotillo, en el municipio de La Oliva, por un importe de 200.000 euros.

El proyecto contempla el reasfaltado y acondicionamiento del espigón, así como también de las puertas de los pantalanes. Además, se instalará un carro de varada, un nuevo depósito de gasoil y se realizarán mejoras en la señalética. Todo ello, supondrá una mejora importante para profesionales y deportistas.

Se trata de una actuación esencial en un pueblo como El Cotillo, que cuenta con un gran arraigo y tradición pesquera, y donde el sector profesional ha demandado esta actuación necesaria para proteger las embarcaciones de la marea y asegurar la continuidad del sector.