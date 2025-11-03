Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Ángel Víctor Torres a Koldo: «Estoy encima de tu pago. Ya está validado el material»
El refugio pesquero de El Cotillo, que está al abrigo del Roque de la Mar. Visit Fuerteventura

200.000 euros para el muelle de El Cotillo

Pesca ·

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias realizará mejoras en el refugio pesquero del norte de Fuerteventura

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:52

Comenta

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias realizará mejoras en el refugio pesquero de El Cotillo, en el municipio de La Oliva, por un importe de 200.000 euros.

El proyecto contempla el reasfaltado y acondicionamiento del espigón, así como también de las puertas de los pantalanes. Además, se instalará un carro de varada, un nuevo depósito de gasoil y se realizarán mejoras en la señalética. Todo ello, supondrá una mejora importante para profesionales y deportistas.

Se trata de una actuación esencial en un pueblo como El Cotillo, que cuenta con un gran arraigo y tradición pesquera, y donde el sector profesional ha demandado esta actuación necesaria para proteger las embarcaciones de la marea y asegurar la continuidad del sector. 

Publicidad

Top 50
  1. 1 Operación Íncubo: José Luis S. P. reconoció practicar sexo a cambio de «dinero, cocaína o hachís»
  2. 2 La UD adquiere la residencia de Eufemiano Fuentes en Santa Brígida
  3. 3 La Aemet da la mala noticia para los próximos meses en Canarias
  4. 4 Agustín A.B., alias Yino, radiografía de un depredador sexual
  5. 5 Muere un bañista y desaparece otro en una playa de Lanzarote
  6. 6 La odisea del comercio electrónico en Canarias: «Su paquete ha sido devuelto»
  7. 7 Nuevo éxito de la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico en Canarias
  8. 8

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  9. 9 Sólo cinco puntos de la red viaria del Estado tienen más tráfico que la GC-1
  10. 10 Ángel Víctor Torres a Koldo: «Estoy encima de tu pago. Ya está validado el material»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 200.000 euros para el muelle de El Cotillo

200.000 euros para el muelle de El Cotillo