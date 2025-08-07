Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Niños practican el juego de la pelotamano. Consejería de Deportes del Cabildo de Fuerteventura

Más de 1.360 participantes en los juegos y deportes tradicionales de No olvides lo nuestro

Deportes tradicionales ·

Con motivo del Día de Canarias, de nueve actividades que se celebraron en 2023 se pasó a 32 en 2025

CANARIAS7

CANARIAS7

Puerto del Rosario

Jueves, 7 de agosto 2025, 13:54

Más de 1.360 personas participaron, en lo que va de año, en el programa No olvides lo nuestro de la Consejería de Deportes del Cabildo de Fuerteventura, que incluyó más de 50 actividades en todos los municipios.

No olvides lo nuestro desarrolla una continua labor en la promoción y recuperación de juegos y deportes tradicionales. Además de la campaña escolar en la que participan millares de estudiantes, con la colaboración de las Escuelas Insulares de Juego del Palo Canario, se impartieron los talleres de pelotamano correspondientes a la temporada 2025, además de numerosas muestras, talleres y exhibiciones en las fiestas patronales de los diferentes municipios y otros eventos públicos, en coordinación con asociaciones de vecinos y colectivos sociales. Asimismo, las actividades se llevaron a los centros de día y recursos sociosanitarios.

Estas actividades permitieron acercarse a más de 1.360 personas a los juegos y deportes tradicionales, los entresijos y particularidades de estas prácticas, entre el 29 de enero y el 29 de julio de 2025.

A esta cifra hay que sumarle, la participación del programa en la Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera de Fuerteventura (Feaga), contando con la implicación de federaciones de lucha canaria, juego del palo, barquillos de vela latina, así como bola canaria y petanca, así como la colaboración del Cabildo de Lanzarote. También, la Universidad de Lleida y la Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales aprovecharon la muestra del sector primario para realizar una investigación de campo para estudiar la idiosincrasia de las diferentes modalidades.

Asimismo, cabe reseñar, que sólo en el marco del Día de Canarias, hubo un aumento significativo de acciones con motivo de esta conmemoración. De nueve actividades que se celebraron en 2023, se ha pasado a 32 en este 2025, según el área de Deportes del Cabildo majorero.

