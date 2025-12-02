105 desempleados menos en Fuerteventura

Fuerteventura obtiene los mejores resultados porcentuales a nivel regional, destaca el PP. En concreto, el paro se situó en 5.498 personas desempleadas el pasado mes de noviembre, bajando un 1,9% con respecto a octubre y un 8% en relación con noviembre de 2024

El Partido Popular (PP) de Fuerteventura celebra los últimos datos del paro en Canarias publicados por la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, en donde Fuerteventura obtiene los mejores resultados porcentuales a nivel regional. En concreto, el paro se situó en 5.498 personas desempleadas el pasado mes de noviembre, bajando un 1,9% con respecto a octubre y un 8% en relación con noviembre de 2024.

«Son más que unos números positivos», señaló la presidenta del PP de Fuerteventura, Jessica de León, «porque detrás de esos números hay personas que estaban desempleadas y que en el último mes han encontrado un trabajo en la isla». De hecho, en noviembre fueron 105 personas las que encontraron empleo en Fuerteventura.

Por edades, el paro juvenil es el que mayor descenso experimentó en noviembre, con una caída del 7,5% con respecto al mes de octubre. Le siguen los tamos entre 25 y 45 años (-1,9%) y mayores de 45 (-1,1%).

Por sexos, el paro masculino descendió un 2,5%, mientras que el femenino se redujo en un 1,4%; en la tasa interanual, el desempleo femenino cayó hasta el 7,6%.

Estos datos reflejan «que las políticas activas de empleo impulsadas por el Partido Popular están siendo efectivas. Desde que iniciamos la legislatura, nuestro objetivo ha sido claro: generar oportunidades de empleo como paso fundamental para mejorar la economía de la isla«.

