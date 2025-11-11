Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Canarias en alerta por la borrasca Claudia, última hora en directo: clases suspendidas, lluvias e inundaciones
Imagen panorámica de Las Palmas de Gran Canaria. Juan Carlos Alonso

Fuertes lluvias y riesgo de inundaciones en Canarias: cómo estar preparado para el impacto de la borrasca Claudia

El ejecutivo regional insiste en la importancia de extremar la precaución y mantenerse informado a través de los canales oficiales

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canarias

Martes, 11 de noviembre 2025, 19:27

Comenta

Con la llegada de la borrasca Claudia al archipiélago, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha activado las distintas alertas por lluvias, vientos e inundaciones, así como las prealertas por tormentas y fenómenos costeros. Los modelos meteorológicos apuntan a un episodio adverso que podría afectar de manera significativa a varias islas, con precipitaciones intensas y riesgo de acumulaciones de agua en zonas de barrancos y áreas de difícil drenaje.

Ante este escenario, el ejecutivo regional insiste en la importancia de extremar la precaución y mantenerse informado a través de los canales oficiales. La activación de los protocolos de emergencia busca garantizar la seguridad de la población y minimizar los posibles daños derivados de la borrasca.

En este contexto, el Gobierno de Canarias ha compartido una serie de recomendaciones dirigidas a la ciudadanía para afrontar de la mejor manera los fenómenos meteorológicos previstos. Estas medidas incluyen pautas de autoprotección y consejos prácticos para reducir riesgos en caso de lluvias torrenciales, fuertes vientos, tormentas o fenómenos costeros.

Recomendaciones para la población

Antes de la llegada de la lluvia:

  • Revisa el estado de azoteas, tejados, desagües y bajantes.

  • Si vives cerca de un barranco, informa a tu Ayuntamiento si detectas acumulación de desechos o escombros.

  • Estate atento a las instrucciones que se den a través de los medios de comunicación.

  • Nunca acampes en lugares inundables, como cauces de barrancos, incluso en verano.

  • Permanece en tu vivienda si no está ubicada en zonas de riesgo.

  • Evita circular en coche. Si es imprescindible: modera la velocidad y vigila los frenos, presta atención a la altura del agua, si el vehículo comienza a llenarse de agua, abandónalo; Circula por carreteras principales o autopistas, evitando pistas forestales y Usa marchas cortas

En caso de una emergencia dentro de casa:

  • Evita que sustancias tóxicas o inflamables entren en contacto con el agua.

  • No entres en garajes, sótanos u otras zonas inundables.

  • Nunca uses el ascensor.

  • Desconecta la corriente eléctrica.

  • Si es necesario, abandona la vivienda y dirígete a zonas elevadas o puntos indicados por las autoridades.

  • Si quedas aislado en la parte superior de tu casa, no intentes salir nadando. Espera ayuda especializada.

  • No sobrevalores tus capacidades. Sé prudente.

Después de la emergencia:

  • No regreses a tu vivienda hasta que los técnicos lo autoricen.

  • Al volver, no enciendas fósforos ni dispositivos que generen chispas, incluido el interruptor de la luz.

  • Bebe solo agua embotellada.

  • En caso de emergencia, llama al 1-1-2. Para información general, utiliza el 012.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atentos a la borrasca Claudia: «podría ser uno de los episodios más adversos de los últimos años en Canarias»
  2. 2 ¿Cuándo y cómo pagar los impuestos en Las Palmas de Gran Canaria el próximo 2026?
  3. 3 La Aemet enciende los avisos por el impacto de la borrasca Claudia en Canarias y un experto advierte de sus consecuencias
  4. 4 Canarias se prepara para la borrasca Claudia: este es el protocolo para la suspensión de clases en los colegios
  5. 5 Don Zoilo fulmina el carril bici: un peligro y «una chapuza»
  6. 6 No habrá clases la tarde del miércoles: Canarias suspende la actividad lectiva en La Palma, Tenerife, La Gomera y El Hierro por la borrasca Claudia
  7. 7 Una esquinita que huele a lo de siempre: Así es la nueva era de Gazuza
  8. 8 Canarias avanza en un decreto para sancionar a los parados que rechacen un empleo o formación
  9. 9 Varios heridos tras impactar un coche contra un comercio en San Fernando
  10. 10 La imagen que muestra el impacto que tendrá la borrasca Claudia en Canarias: hasta 100 litros por metro cuadrado

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Fuertes lluvias y riesgo de inundaciones en Canarias: cómo estar preparado para el impacto de la borrasca Claudia

Fuertes lluvias y riesgo de inundaciones en Canarias: cómo estar preparado para el impacto de la borrasca Claudia