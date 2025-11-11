Fuertes lluvias y riesgo de inundaciones en Canarias: cómo estar preparado para el impacto de la borrasca Claudia
El ejecutivo regional insiste en la importancia de extremar la precaución y mantenerse informado a través de los canales oficiales
Las Palmas de Gran Canarias
Martes, 11 de noviembre 2025, 19:27
Con la llegada de la borrasca Claudia al archipiélago, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha activado las distintas alertas por lluvias, vientos e inundaciones, así como las prealertas por tormentas y fenómenos costeros. Los modelos meteorológicos apuntan a un episodio adverso que podría afectar de manera significativa a varias islas, con precipitaciones intensas y riesgo de acumulaciones de agua en zonas de barrancos y áreas de difícil drenaje.
Ante este escenario, el ejecutivo regional insiste en la importancia de extremar la precaución y mantenerse informado a través de los canales oficiales. La activación de los protocolos de emergencia busca garantizar la seguridad de la población y minimizar los posibles daños derivados de la borrasca.
En este contexto, el Gobierno de Canarias ha compartido una serie de recomendaciones dirigidas a la ciudadanía para afrontar de la mejor manera los fenómenos meteorológicos previstos. Estas medidas incluyen pautas de autoprotección y consejos prácticos para reducir riesgos en caso de lluvias torrenciales, fuertes vientos, tormentas o fenómenos costeros.
Recomendaciones para la población
Antes de la llegada de la lluvia:
-
Revisa el estado de azoteas, tejados, desagües y bajantes.
-
Si vives cerca de un barranco, informa a tu Ayuntamiento si detectas acumulación de desechos o escombros.
-
Estate atento a las instrucciones que se den a través de los medios de comunicación.
-
Nunca acampes en lugares inundables, como cauces de barrancos, incluso en verano.
-
Permanece en tu vivienda si no está ubicada en zonas de riesgo.
-
Evita circular en coche. Si es imprescindible: modera la velocidad y vigila los frenos, presta atención a la altura del agua, si el vehículo comienza a llenarse de agua, abandónalo; Circula por carreteras principales o autopistas, evitando pistas forestales y Usa marchas cortas
En caso de una emergencia dentro de casa:
-
Evita que sustancias tóxicas o inflamables entren en contacto con el agua.
-
No entres en garajes, sótanos u otras zonas inundables.
-
Nunca uses el ascensor.
-
Desconecta la corriente eléctrica.
-
Si es necesario, abandona la vivienda y dirígete a zonas elevadas o puntos indicados por las autoridades.
-
Si quedas aislado en la parte superior de tu casa, no intentes salir nadando. Espera ayuda especializada.
-
No sobrevalores tus capacidades. Sé prudente.
Después de la emergencia:
-
No regreses a tu vivienda hasta que los técnicos lo autoricen.
-
Al volver, no enciendas fósforos ni dispositivos que generen chispas, incluido el interruptor de la luz.
-
Bebe solo agua embotellada.
-
En caso de emergencia, llama al 1-1-2. Para información general, utiliza el 012.