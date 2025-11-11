Fuertes lluvias y riesgo de inundaciones en Canarias: cómo estar preparado para el impacto de la borrasca Claudia El ejecutivo regional insiste en la importancia de extremar la precaución y mantenerse informado a través de los canales oficiales

Imagen panorámica de Las Palmas de Gran Canaria.

Con la llegada de la borrasca Claudia al archipiélago, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha activado las distintas alertas por lluvias, vientos e inundaciones, así como las prealertas por tormentas y fenómenos costeros. Los modelos meteorológicos apuntan a un episodio adverso que podría afectar de manera significativa a varias islas, con precipitaciones intensas y riesgo de acumulaciones de agua en zonas de barrancos y áreas de difícil drenaje.

Ante este escenario, el ejecutivo regional insiste en la importancia de extremar la precaución y mantenerse informado a través de los canales oficiales. La activación de los protocolos de emergencia busca garantizar la seguridad de la población y minimizar los posibles daños derivados de la borrasca.

En este contexto, el Gobierno de Canarias ha compartido una serie de recomendaciones dirigidas a la ciudadanía para afrontar de la mejor manera los fenómenos meteorológicos previstos. Estas medidas incluyen pautas de autoprotección y consejos prácticos para reducir riesgos en caso de lluvias torrenciales, fuertes vientos, tormentas o fenómenos costeros.

Recomendaciones para la población

Antes de la llegada de la lluvia: Revisa el estado de azoteas, tejados, desagües y bajantes.

Si vives cerca de un barranco, informa a tu Ayuntamiento si detectas acumulación de desechos o escombros.

Estate atento a las instrucciones que se den a través de los medios de comunicación.

Nunca acampes en lugares inundables, como cauces de barrancos, incluso en verano.

Permanece en tu vivienda si no está ubicada en zonas de riesgo.

Evita circular en coche. Si es imprescindible: modera la velocidad y vigila los frenos, presta atención a la altura del agua, si el vehículo comienza a llenarse de agua, abandónalo; Circula por carreteras principales o autopistas, evitando pistas forestales y Usa marchas cortas

En caso de una emergencia dentro de casa: Evita que sustancias tóxicas o inflamables entren en contacto con el agua.

No entres en garajes, sótanos u otras zonas inundables.

Nunca uses el ascensor.

Desconecta la corriente eléctrica.

Si es necesario, abandona la vivienda y dirígete a zonas elevadas o puntos indicados por las autoridades.

Si quedas aislado en la parte superior de tu casa, no intentes salir nadando. Espera ayuda especializada.

No sobrevalores tus capacidades. Sé prudente.

Después de la emergencia: No regreses a tu vivienda hasta que los técnicos lo autoricen.

Al volver, no enciendas fósforos ni dispositivos que generen chispas, incluido el interruptor de la luz.

Bebe solo agua embotellada.

En caso de emergencia, llama al 1-1-2. Para información general, utiliza el 012.