Francisco Atta, reelegido por cuarta vez alcalde de Valsequillo

Francisco Atta repite por cuarta vez seguida como alcalde de Valsequillo. El primer edil, de Asba, solo ha necesitado pactar con la única concejala de CC, Fabiola Calderín, para lograr una mayoría absoluta, siete de 13 ediles posibles. «Los valsequilleros han votado que no quieren un cambio», dijo Atta al dirigirse a la oposición ya con el bastón de mando en la mano en el pleno de constitución celebrado este sábado en un abarrotado Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel.

Precisamente alcanzar este pacto le ha acarreado a Calderín mucho «sufrimiento». La edila de CC confesó en la sesión que había sido «muy duro» porque ha recibido insultos por la decisión. Calderín agradeció a su partido el apoyo que le ha mostrado, especialmente Pablo Rodríguez, el líder de la formación nacionalista en Gran Canaria.

Víctor Manuel Navarro, el único concejal por el PSOE-VPL, expuso su «decepción y descontento» ante el acuerdo entre Asba y CC para gobernar Valsequillo. El concejal, que previamente formaba parte del Gobierno de Ángel Víctor Torres, señaló que el pacto «no representa el cambio esperado» por los valsequilleros. «Me produce tristeza y frustración. Nuestros vecinos y vecinas esperaban otras cosas», dijo. De hecho, «la suma de Asba 42,95 por lo que el 57% no se ven reflejados. Continuará el alcalde y cinco de los seis ediles del anterior gobierno que fue castigado por los votantes», afirmó entre aplausos.

En parecido tono se pronunció Juan Carlos Hernández Atta, de Asamblea Valsequillera (Asava), que cuenta con cuatro ediles. Hernández señaló que en el pueblo de Valsequillo hay «dos partidos y dos modelos» y es una «tendencia que se repite desde hace 15 años». Por eso asumen, como segunda fuerza, «liderar la oposición. Estamos contentos pero no satisfechos somos partido de gobierno. Haremos una oposición crítica. No habrá 100 días de gracia porque este gobierno no es nuevo».

El primer edil agradeció la confianza de CC y especialmente la de Fabiola Calderín para conformar una mayoría que lidere Valsequillo. «Sé que han sido días durísimos, no todo se puede decir. Ella ha hecho posible que se de confianza y lealtad. Es con quien único la hemos encontrado». Y añadió que el pacto da «estabilidad al municipio para afianzar su desarrollo».

Atta lamentó las «formas absolutamente inapropiadas» que han «soportado» mientras que su grupo ha sido «exquisitamente limpio en esta campaña. Esta es la mejor lección antes y en esta constitución». Y aunque hoy era un día de «celebración», no quiso dejar pasar las intervenciones de la oposición. «Algunos lo único que les faltó nombrar fue a Vox. La confianza no se gana en dos semanas, pero se puede perder en dos semanas. Espero que unos pocos no se carguen el trabajo de cohesión social que hemos logrado en estos años. Los valsequilleros que no quieren un cambio».

El alcalde electo ya de Valsequillo, por siete de los 13 votos posibles, abundó en que quería trabajar por un municipio «moderno sostenible y pleno de servicios. Estos son los retos que debemos afrontar. Volvemos a tender la mano para que todos aquello que quieran avanzar».

En las elecciones del 28M Asba (Asociación de Barrios-NC) logró 2.006 votos (35,44%) y seis ediles. La Asociación Valsequillera (Asava), 1.383 votos (24,43%) y 4 concejales. El PSOE-VPL 560 votos (9,89%) y un representante, como el PORV, con 560 votos (8,64%) y Coalición Canaria (CCA), 489 votos (8,64%). Se quedó fuera el PP. La participación fue del 72,72%.