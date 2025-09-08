«Las Fiestas del Pino reflejan la idiosincrasia del pueblo grancanario»

Elsa Lantigua González Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:19 Comenta Compartir

El recién nombrado alcalde de Teror, José Agustín Arencibia, es vecino del municipio de toda la vida. Con una niñez sumida en la naturaleza del pago de El Muñigal, a los 7 años se mudó al barrio de El Pino, donde tuvo su primer contacto con el folclore. Tomó contacto con este conjunto de expresiones culturales, saberes y tradiciones cuando aprendió a tocar el timple en un garaje del pueblo. Es una pasión que ya no abandonaría a lo largo de su vida.

Se enfrenta a su primera festividad del Pino como alcalde, pero con el amor y pasión de un terorense más. «A todos los peregrinos que visiten la villa mariana les pido conciencia, convivencia y respeto».

La conservación de las tradiciones canarias es la apuesta novedosa en el programa de las Fiestas del Pino de 2025. Por primera vez, el evento acogerá la romería del timple el 12 de septiembre, desde las 20.00 horas, organizada por el Cabildo junto a la Asociación del Timple Canario, como parte del Festival Teresa de Bolívar y que prevé superar un récord con más de 300 timplistas. El recorrido comenzará en el Muro Nuevo y discurrirá hasta la plaza de Sintes mientras interpretan sinfonías del folclore canario tradicional.

«Pedimos convivencia y respeto para unas fiestas seguras»

«Las Fiestas del Pino forman parte de la idiosincrasia del pueblo grancanario y en ellas se ven reflejadas todas las tradiciones», expresa Arencibia, a la vez que destaca estas fiestas como parte especial de las tradiciones de la isla.

Como cada año, los festejos del Pino movilizan a la isla entera, más aún cuando la romería-ofrenda cae en fin de semana. Por este motivo, el primer edil de Teror espera superar la afluencia de años anteriores «Rogamos que las visitas se hagan en transporte público y se repartan hasta el 12 de octubre», expresa.

En materia de seguridad, el Ayuntamiento de Teror, junto con la Delegación del Gobierno en Canarias, ha trabajado en el despliegue de casi 600 efectivos entre cuerpos y fuerzas de seguridad, equipos de protección civil y vecinos voluntarios. Además, se contará con un punto violeta contra la violencia de género para que sean unas fiestas libres de cualquier agresión.

El alcalde pone en valor a la hostelería, los tenderos y propietarios de viviendas vacacionales del municipio que, cada año, son de los mayores beneficiados de la inyección económica que supone la festividad.