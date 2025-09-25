La feria de Japón confirma que Canarias gana relevancia en el sector mundial del videojuego Cabello verifica en Tokyo que «el talento canario ha consolidado su marca» a nivel internacional con un creciente interés de las empresas asiáticas por lanzar sus proyectos desde el archipiélago

La participación de Canarias en la Tokyo Game Show y en el Spain Game Mastsuri han servido para confirmar que la pujante industria de videojuegos de las islas ha subido de nivel y ganado relevancia a nivel internacional. Tras varios días de trabajo en Japón al frente de la delegación institucional y empresarial, el viceconsejero de la Presidencia y presidente de Proexca, Alfonso Cabello, asegura que «el talento canario ha consolidado su marca» en el mercado asiático con un elevado interés por parte de desarrolladores y empresas por lanzar sus proyectos desde el archipiélago.

Según explicó desde el pabellón español en la feria de referencia del sector, Canarias ha pasado en pocos años de ser una región periférica en el sector del videojuego a convertirse en un ecosistema en expansión, con presencia internacional, incentivos fiscales, talento emergente y una estrategia institucional clara. La clave ahora, según indicó, está en «seguir conectando con mercados globales como Japón donde ya hemos logrado atraer el interés del sector mundial del videojuego».

«En estos días de trabajo hemos podido constatar que Canarias se ha hecho con un nombre en el sector del videojuego de Japón, el más potente del mundo, una industria que factura más que el cine o la música. «Nuestras talentosas empresas y nuestras ventajas competitivas cuentan aquí con un prestigio capaz de elevar los proyectos con acento canario al nivel internacional y de atraer inversión y empleo de calidad a las islas», aseguró desde el epicentro de la industria global del videojuego.

El representante del Gobierno autonómico explicó que los contactos mantenidos en Tokyo demuestran que Canarias es en la actualidad la comunidad autónoma española y probablemente la región del mundo «de la que más hablan los creativos, desarrolladores e inversores del sector del videojuego en este país y en todos los que lideran su industria». «Tras unos años de trabajo serio y riguroso, instituciones y empresarios de la mano, contamos ya con un prestigio, con una fama de buen hacer que estamos convencidos que va a convertirnos en hub mundial del sector», manifestó.

Ante esta realidad, Cabello animó a las empresas canarias de la industria del videojuego a participar en las misiones comercial que el Gobierno de Canarias está liderando en las principales ferias internacionales del sector. «Que sepan que fuera hay muchas oportunidades para seguir creciendo, para vender nuestro talento y atraer inversiones». «Vamos a seguir apoyándolos para que vengan a estas ferias, porque estamos convencidos de que aquí obtendrán grandes resultados. El año pasado nos acompañaron cuatro empresas a este Tokyo Game Show, este año han sido el doble y estoy convencido que el próximo volveremos a mejorar», afirmó.

Apuesta por el talento canario

El viceconsejero y presidente de Proexca destacó asimismo la oportunidad que ofrece esta industria para el talento canario se quede en el archipiélago. En la actualidad, el sector del videojuego da empleo a más de 300 profesionales en las islas, pero la demanda de mano de obra no deja de crecer. Considero importante que los jóvenes canarios conozcan «que ya no hay que irse fuera para desarrollar su sueño de programar, dibujar o poner música a un videojuego. En su tierra ya tienen muchas oportunidades de desarrollar su talento en empresas punteras y en proyectos que se juegan en todo el mundo».

Uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el sector del videojuego en Canarias para seguir creciendo es precisamente avanzar en la formación de personal en las islas que respondan a la demanda del sector privado en la pujante industria del videojuego. Las empresas reclaman perfiles especializados, a los que después ofrecen formación específica para desarrollar los proyectos que tiene en marcha.

Para dar respuesta a esta demanda, las administraciones canarias mantienen una colaboración estrecha con las empresas canarias y con las del exterior que se interesan por invertir en las islas. De hecho, se han puesto en marcha acciones concretas de formación profesional dual en el sector del videojuego, incluso con itinerarios académicos específicos en formación reglada a nivel superior.

La participación de la delegación institucional y empresarial de las islas durante esta semana en la Tokyo Game Show y en el Spain Game Matsuri se enmarca en la iniciativa Canarias, nuestra mejor versión, impulsada por el Gobierno de Canarias a través de Proexca, con el objetivo de diversificar la economía del archipiélago y proyectar internacionalmente sus sectores emergentes.

La misión comercial a Japón cuenta también con la colaboración de la Zona Especial Canaria (ZEC) y de otras entidades canarias. Participan representantes de la Asociación Regional de Videojuegos y eSports de Canarias (Arcadev) y de la Asociación Canaria de Desarrolladores de Videojuegos (Acadevi), además de ocho empresas del sector de los videojuegos de las islas, el doble de las que participaron en la edición de 2024.

En concreto, han estado presentes Drakhar Studio, Factoría de Innovación (Proyecto Foxter SL), Foxter Studio, Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife, Fundación Canaria Unión Deportiva Las Palmas, MoonMana Games, Rising Pixel y Quantum Box Studio. Durante estos días en Tokio, el ecosistema canario del videojuego ha presentado sus proyectos a desarrolladores, establecido contactos estratégicos y explorado nuevas oportunidades de negocio en el mercado asiático, el más importante del mundo con un 48% de la facturación.