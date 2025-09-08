La Feria de Ganado brilla con fuerza

CANARIAS7 Teror Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:20 Comenta Compartir

La Feria de Ganado no faltó a su tradicional fiesta en el marco del programa por las fiestas de la patrona. La Finca de Osorio acogió el pasado día 25 de agosto uno de los primeros eventos que abre el programa festivo de las Fiestas Mayores de Gran Canaria. Guaguas Global ofreció un servicio especial gratuito para trasladar desde el casco de Teror a la Finca de Osorio, con salidas cada media hora desde el corazón del municipio.

Desde las 10.30 a las 15:.00 horas abrió sus puertas al público la tradicional feria con múltiples actividades lúdicas dirigidas a toda la familia: exhibición de trilla, arado romano, paseo en burro, salto del pastor, descamisadad, trasquile y ordeño, elaboración y degustación de pella de gofio, exposición de pájaros y desfile.

Desde la Concejalía de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Teror, que dirige la edil Irene Ortega, se invitó a la ciudadanía a participar de este evento familiar que trata de acercar el mundo rural a toda la ciudadanía. Unos 40 ganadoeros de Gran Canaria se dieron cita en la Feria Insular del Pino con más de 300 animales, principalmente ovejas y vacas, pero también cabras y equinos.

El Ayuntamiento de Teror, a través de la Concejalía de Festejos en colaboración con la Concejalía de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, estableció premios por categoría entre los animales presentados al certamen, que se distribuyeron por un valor total de 11.800 euros para ganado bovino del país, bovino Extranjero, caprino y ovino, equino y mular. Además contó con un presupuesto de 5.000 euros para subvencionar con prestaciones económicas a los participantes para las ayudas al transporte de los animales asistentes al evento con un máximo 4 cabezas de ganado bovino, 4 cabezas de ganado bovino extranjero, 8 cabezas de ganado caprino y ovino, en total y, 2 cabezas de ganado equino. Esta cantidad supone un incremento en los premios con respecto al pasado año en 4.800 euros.

JUAN CARLOS ALONSO

Iniciativas como la de esta feria ponen en valor una actividad que es clave para mantener también el paisaje, como se ha puesto de relieve este verano con los incendios en la península, donde el abandono de la actividad ganadera por sus altos costes y su baja rentabilidad explican en buena medida que las zonas arboladas no se vean limpias de material inflamable, una actividad que desarrolla en gran medida el ganado.