Lo que faltaba: la peninsular que dice que no entiende a los canarios tras instalarse en las islas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 30 de junio 2025, 19:52 Comenta Compartir

Como si de un lugar recóndito se tratara o del enclave más exótico que su percepción habitual le permitiera asimilar, la creadora de contenido Marta (@martaflorez__), describe en su cuenta de TikTok su experiencia en Canarias desde que se instaló en las islas hace tres meses. Un vídeo que destila, una vez más, un sinfín de tópicos -sin maldad, eso sí- que parecían superados tiempo atrás pero que vuelven a instalarse en el rico imaginario de los clichés creados sobre la idiosincracia isleña.

«Soy una madrileña viviendo en Canarias y todavía la gente me corrige cuando digo chanclas, autobús o palomitas en vez de cholas, guagua o cotufas«, explica Marta en su vídeo con todo lujo de detalles.

En dicho vídeo, reconoce que tardó «tres meses en entender que cuando me iba de casa y mi compañera de piso me decía bueno, quería decir adiós».

La tiktoker señala también sentirse «desubicada» por la «época del año en la que estoy porque siempre hace calor».

«Claro que se me ha pegado la expresión 'muchacho', pero la de 'mi niño' me queda fatal«, ha añadido de su particular listado de tópicos: »Además, el 90% de los pacientes me preguntan que si soy goda«, una palabra que ha ido perdiendo su uso con el paso del tiempo.

Al menos, un pequeño guiño obsequió a sus seguidores al cierre del vídeo: «Por ahora solo he visitado una isla más, aparte de la que vivo. Por supuesto, me he aficionado a las papas arrugas con mojo y al queso asado«, concluyó.