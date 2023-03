La Estrategia de Memoria Histórica dará más atención a la represión LGTBI

El Parlamento autonómico ha aprobado este lunes por unanimidad la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias, que prestará atención pormenorizada a la represión infligida al colectivo LGTBI y las mujeres, y que incluirá un registro de víctimas canarias del franquismo y de menores robados.

La Estrategia, que ahora pasará al Consejo de Gobierno de Canarias, impulsará 33 proyectos que definen una hoja de ruta «para la verdad, la justicia, la reparación», y el objetivo de que no se repitan estos hechos, ha indicado el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez.

En la sesión parlamentaria se ha aprobado además una propuesta de resolución conjunta de todos los grupos, para que en la Estrategia se de cumplimiento a la ley sobre Menores Robados e incluir de forma genérica al conjunto de asociaciones y colectivos en este ámbito para investigar la sustracción de menores, así como crear una base de datos de ADN de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en Canarias.

Pese al respaldo obtenido por la Estrategia, durante el debate la diputada popular Astrid Pérez la ha calificado de «engañabobos», pues a su juicio el Gobierno autonómico la presenta a doce días de acabar la legislatura y con una partida de 1,2 millones de euros «que no están en el presupuesto y no se sabe de dónde van a salir», para concluir que se trata «de un manifiesto de buenas intenciones que no se va a poder ejecutar».

Una estrategia que no pertenece al actual Gobierno

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha puntualizado que la Estrategia ni pertenece al actual Gobierno, ni al PSOE ni se ha hecho en tiempo de descuento, sino que ha sido aprobada por la comisión que en este ámbito emana de la ley de Memoria Histórica de Canarias, después de que en 2019 «no se hizo nada» pese a que la norma había sido aprobada un año antes.

«Es una manipulación pretender decir que no se ha hecho nada ni que no hay financiación, cuando ésta procede del Estado o de fondos europeos» aparte de los autonómicos, ha incidido Julio Pérez, quien ha apostillado que la Estrategia se evaluará cada dos años y ha sido elaborada de manera documentada técnicamente y de forma participativa, pues ha recibido más de 400 aportaciones.

Se trata de abordar la reconstrucción de los hechos con rigor «y sin rencor», pues lo que se busca es fomentar una mejor convivencia sin espacios de ocio y no hacer política ni decir «en el otro bando también hubo monstruosidades», sino que la sociedad en su conjunto «se libere de memorias falsas».

Más atención al colectivo LGTBI y a las mujeres

Entre las novedades se encuentra el dar atención a colectivos que hasta ahora no han estado en primer plano de la memoria histórica, como las personas LGTBI y las mujeres, además de extender el conocimiento sobre los espacios utilizados como centros de detención y represión, entre ellos, el Templo Masónico y Fyffes en Tenerife, Gando y La Isleta en Gran Canaria y Tefia en Fuerteventura.

Matilde Fleitas, del grupo Socialista, ha aseverado que «nunca será un engañabobos» un proyecto que busca crear un registro de víctimas, ha afirmado que el PP se ha quedado solo en el discurso del odio y ha indicado que si hay que reescribir la historia porque está mal escrita, habrá que reescribirla.

Jonathan de Felipe, del grupo Nacionalista Canario, tuvo una intervención escueta en la que pidió que se aplique la ley en este ámbito y Luis Campos, de Nueva Canarias, ha recordado que una de sus propuestas de resolución es que la Estrategia incluya a los niños robados de las casas cuna y que los hechos correspondientes a la memoria histórica formen parte del currículum educativo.

Jesús Ramos, de Agrupación Socialista Gomera, ha propuesto además que se incluyan medidas en relación con la salud mental, y otros mecanismos que propicien la reparación de las secuelas que puedan sufrir las víctimas del franquismo y el portavoz del grupo Mixto, Ricardo Fernández de la Puente, ha afirmado que la memoria histórica no debe partir de una ideología concreta para impedir que la estrategia sea sesgada, partidista y parcial.

Una memoria que debe construirse sobre la verdad

Para Francisco Déniz, de Sí Podemos Canarias, la memoria debe construirse sobre la verdad «pero nos han contado un relato basado en la mentira y la ignorancia» de lo que pasó, como que en Canarias no hubo contienda bélica cuando sí se registró «un ensañamiento tremendo», por lo que ha pedido superar «el pacto del olvido, uno de los errores y lastres de una Transición que no fue idílica», para que se pueda investigar y reparar a las víctimas.

La diputada popular Astrid Pérez ha pedido evitar la tentación de reescribir la historia y ha echado de menos una referencia en la Estrategia a la eliminación de símbolos nazis y comunistas, causantes, ha dicho, de los mayores genocidios del siglo XX.

«Que yo recuerde en Canarias no hay monumentos ni referencias públicas a personalidades nazis, aunque hubo algún afín al régimen franquista, ni comunistas, porque éstos estaban todos en los campos de concentración«, ha precisado el consejero Julio Pérez, para añadir que lo que sí queda aún en las islas es «mucho yugo y flecha».