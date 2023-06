Los empresarios respaldan el programa electoral del nuevo Gobierno de Canarias

Con el pacto de Gobierno cada vez más avanzado entre Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), los principales representantes del empresariado canario han hecho sus valoraciones acerca del programa electoral propuesto.

El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega, valoró de forma «positiva» que ya haya un acuerdo formado para gobernar. «Nosotros tuvimos la posibilidad de entregarles a ambos partidos nuestro documento de demandas empresariales para la recuperación económica y social». Lo ideal, según Ortega, es que ahora, CCE y Gobierno se reúnan para «profundizar en él, destacando prioridades como la eficiencia de la administración, la defensa de nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF), una buena política fiscal para activar la competitividad y la economía, las propuestas horizontales» y una buena potenciación de la «formación profesional».

El representante de la CCE hizo hincapié en que el objetivo es seguir «avanzando y mejorando» en la generación de riqueza y empleo. Sobre la rebaja «selectiva» del IGIC que proponen CC y PP, Ortega opina que «es posible y que toda modificación de la política fiscal que fomente la actividad económica bienvenida sea», siempre y cuando «no se desatiendan los servicios esenciales. Estamos a su disposición, para cumplir nuestro papel, que es el de generar riqueza y empleo».

El presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, Agustín Manrique, explicó que pese a haber tenido «poco» tiempo de analizarlo, cree que «en principio», los ejes del programa son «adecuados. Es importante que se abran vías de colaboración, ya que no entendemos un programa sin la búsqueda del entendimiento entre todos los interlocutores sociales». Manrique considera que en Canarias hay «una línea de colaboración abierta que no debemos perder» y que confía en que el PSOE ejerza una «oposición responsable», como la que ha habido estos últimos cuatro años.

Además, mostró su alegría por ver materializada «una vieja demanda» con la creación de un comisionado para el REF ya que es «importante defender lo que tenemos. Añadió, que la rebaja del IGIC «ya se ha hecho en el pasado» y que no es un problema de «más o menos recursos sino de eficiencia. El reto es mantener la capacidad adquisitiva y el gasto, manteniendo la recaudación y garantizando los servicios públicos.

La opinión de las 'cámaras'

El presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Luis Padrón, indicó que la cámara siempre ha defendido y sigue defendiendo cinco pilares fundamentales, que son el fomento de la iniciativa privada y el emprendimiento; la reducción de la carga administrativa para las empresas; la colaboración público-privada como herramienta de crecimiento; la puesta en marcha de estímulos para la captación de inversión extranjera, como fuerza impulsora de creación de empleo; y una eficacia en la gestión de los fondos europeos. «Confiamos en que el nuevo gobierno apoye también estas líneas, que consideramos fundamentales para generar una economía firme y competitiva».

José Valle, presidente de la Cámara de Lanzarote y La Graciosa, valoró la «estabilidad» que puede dar este nuevo Gobierno y lo ve «un buen momento» para «hacer pedagogía del REF desde fuera y dentro del territorio» ya que muchos canarios «no lo conocen». También, subrayó la necesidad de una «modernización del sector, a través de un cambio de modelo turístico. Hay que dejar un poco de lado la pelea de las cifras e incrementar la calidad y el gasto de los turistas que llegan». Otro de los retos que consideran fundamentales es la sostenibilidad. «Hay que apostar por reducir la huella de carbono, con políticas sostenibles como el desarrollo del SAF».

Los sindicatos dicen que «se olvida de los trabajadores»

«Hay que hablar más de trabajadores, salarios, justicia social. En este programa que anticipan no se establecen con claridad las políticas nacionales. Navarro valoró que la posible bajada del IGIC del 7 al 5% va a beneficiar principalmente a las empresas y «no a la inversión en el sector público». También, expresó su desconcierto ante la postura que tienen frente a la Agenda Canaria del Cambio climático 2020-2030, citando que no tiene claro «si quieren derogar o incumplir» ese acuerdo.

En la misma línea, el máximo representante de Comisiones Obreras en Canarias (CC OO), Inocencio González, subrayó que en la anterior legislatura se firmó «una hoja de ruta muy definida» con organizaciones empresariales y sindicales» para cumplir el «difícil objetivo de alcanzar 17 medidas relativas a la suficiencia energética, la cohesión territorial y el empleo.

«Hace falta un gobierno resiliente y capaz de consolidar los avances realizados. Ya no somos los últimos en muchos parámetros como antes». Por último, habló de que seguir con el mismo modelo turístico no sería «lo adecuado. Si queremos tener futuro, tenemos que dejar de ser tan dependientes del turismo. La pandemia nos demostró que somos muy vulnerables y si no cambiamos no habremos sabido interpretar el mensaje».