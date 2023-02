El empresario Raúl Gómez planteó a Espinosa un negocio en Perú

El último de los empresarios en entrar en la trama, Raúl Gómez Rojo, dedicado al negocio de energías limpias y conocido en el grupo como 'el Fotovoltaica', llegó a plantear al general de la Guardia Civil Francisco Espinosa su mediación para un negocio en Perú.

Varios de los empresarios recurrieron a los servicios del militar para que moviera sus influencias. Es el caso de la empresa de drones de José Suárez y también del ganadero Alberto Montesdeoca, mientras que otra de las vertientes de la trama fue utilizar su influencia para suavizar las insepecciones del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil a empresas ganaderas.

Entre las grabaciones aportadas por Marco Antonio Navarro se encuentra esta de fecha de 11 de mayo de 2021 en la que Raúl Gómez habla del general.

-Marco Antonio Navarro (M.A.N): Y comieron con el general, ¿verdad?

-Gómez Rojo (G.R,): Sí y comí con el general para un tema del Perú y el pasamos el proyecto de Perús a ver si nos lo saca adelante.

-M.A.N.: Ojalá que te lo saque adelante. Ojalá.

-G.R.: Y le pasamos el proyecto de Perú, encima de la mesa le pusimos.

-M.A.N: Ojalá, ojalá, ojalá, ojalá, ojalá, fíjate el mal que yo te pueda desear, amigo, qué equivocado estás.

-G.R.: Así de claro, Antonio, fjíaje, para que te hagas idea, macho.

-G.R.: El proyecto lo puse encima de la mesa, el proyecto de Perú y estuvimos hablando de ese tema. Ahí está el tema.

-M.A.N.: A mí me da igual lo que hable, yo nunca he dejado de confiar.

-G.R.: Joder, ahora llama al general y pregúntale a ver si es cierto o no es cierto.

-M.A.N.: No, yo no llamo al general, yo no tengo que llamar al general, yo sé que yo te llamo a ti, tú te levantas de la mesa, ¿vale? Porque sé que tú te levants de la mesa porque yo... Bueno, miras, vamos a dejarlo, es tu trabajo, tú ocúpate de lo tuyo y yo me ocupo de lo mío.

-G.R.: No, no evidentemente, Antonio, yo tengo mi proyecto, el que me trae un proyecto lo saco adelante, yo cobro por los mismos y a tomar por el culo, ya está Antonio, es que es así de claro, es así de claro.

-M.A.N.: Vale. Perfecto

-G.R.: No, no, perdona, es así de claro, si tú mañana por ejemplo, además le traes un proyecto cojonudo. Ojalá si le traes un proyecto más, maacho, así de claro también.

-M.A.N: No. No. Que sí, sí. Pero vamos a ver que si hombre, que sí. Yo no estoy preocupado ni alterado, al revés.

La conversación es tensa porque Raúl Gómez se queja previamente de un posible proyecto empresarial con el empresario ganadero Alberto Montesdeoca que no termina de materializarse.

En ese contexto, el diálogo sigue así:

-G.R.: No, no, Antonio, si yo lo que quiero es seguir trabajando, tú y yo y a mí los demás me importan tres cojones, por eso me cabrea que con el Montesdeoca no hagamos nada porque estamos haciendo el idiota, pues dímelo. Pues no hacemos nada.

-M.A.N.: Raúl, Raúl, quién te ha dicho a ti que Montesdeoca, si Montesdeoca cuenta contigo, si está creando hasta la empresa. ¿Qué estás hablando, tío?

-G.R.: Porque, coño, en teoría tendríamos que estar preparando los temas estos ya, de cómo se llama, el compostaje y no estamos haciendo nada.

-M.A.N.: Vamos a ver, vamos a ver, eso fue la semana pasada.

-G.R.: Coño, seamos realistas.

Tras esa transcripción, la Policía Nacional señala en un informe aportado al juzgado instructor que es precisamente en mayo de 2021 cuando comienza «el ocaso de la organización tal y como la conocemos».

Los meses críticos y la salida un año después de Taishet Fuentes

Para los investigadores, la trama de presunta corrupción empezó a declinar ya en mayo, básicamente por varios de los empresarios veían que los favores por los que habían hecho pagos no se materializaban con la celeridad que esperaban. Fue el caso de Alberto Montesdeoca, que en julio se encontró con que tenía pagar la sanción que le habían impuesto desde Ganadería.

En el caso de Raúl Gómez Rojo, su decepción vino porque tampoco veía que fructificase lo hablado. También el empresario Esteban Banús se mostró decepcionado porque no consiguió la subvención a la que aspiraba por la compra de un tractor. Un año después, Taishet Fuentes , concretamente a finales de junio de 2022, es relevado al frente de la Dirección General del Gobierno, cuando desde Presidencia se decide dar un giro a la política que estaba desarrollando el político majorero.