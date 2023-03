El aeropuerto de El Hierro bate récord de pasajeros

El presidente insular, Alpidio Armas, ha informado que el Aeropuerto de El Hierro ha marcado cifras históricas en el movimiento de pasajeros registrados en el 2022, con un incremento de un 16,8% respecto al pasado año, y superando las cifras del mejor año antes registrado, el 2019.

En concreto, y a la espera de la otra compañía operante Canary Fly, sólo Binter ha transportado 273.687 pasajeros en el 2022, un 16,8% más que en el 2021, datos que superan al que se suponía el mejor año estadístico, el 2019, con 247.204.

Estos datos, calificados por Alpidio Armas, como «alentadores y gratificantes», coinciden con el reconocimiento al Aeropuerto de El Hierro como el mejor de Europa en la categoría de menos de 2 millones de pasajeros, obteniendo además el premio en una modalidad de nueva creación que, bajo el nombre de « Airport with the Most Dedicated Staff in Europe», reconoce la dedicación, amabilidad y cortesía de su plantilla.

Tanto el presidente insular, como la consejera del área de Turismo, Lucía Fuentes, felicitan a los trabajadores del aeródromo herreño, así como a las distintas direcciones, que han contribuido con su trabajo a estas distinciones que confirman una vez más los estándares de calidad del destino El Hierro. Recordemos que el galardón de Mejor Aeropuerto de Europa en su categoría, ya habían sido concedidos por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), tanto en el 2019 como en el 2022.

El presidente insular, Alpidio Armas, señaló que estos datos optimistas nos invitan a que sigamos trabajando con AENA por la mayor adecuación de las instalaciones a la creciente demanda de pasajeros. Pese a las limitaciones de espacios aeroportuarios, es preciso la habilitación de más plazas de aparcamientos, considerada por esta Institución como la «demanda uno».

Asimismo, Armas valoró el incremento de la conectividad aérea por parte de la principal compañía operadora, Binter, que progresivamente ha ido adaptando la oferta aérea a la creciente demanda. «Hemos visto como esta compañía ha ido adaptando su plan de vuelos, marcando un punto de inflexión en el pasado año 2022 en que se han habilitado durante fines de semana y puentes operaciones extraordinarias que han facilitado el flujo de visitantes a la Isla».

Alpidio Armas ha indicado que está prevista una reunión con Binter en próximas fechas para estudiar otras demandas en conectividad aérea, entre ellas un segundo vuelo con Gran Canaria en la época no estival, y otros destinos históricos a valorar, como es el caso de La Palma.