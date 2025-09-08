«La Dulcería Benítez y las Fiestas del Pino son inherentes, siempre van de la mano»

Iván Martín Chacón Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:20 Comenta Compartir

La historia de la Dulcería Benítez está escrita en paralelo a la de Teror. Nada menos que 85 años endulzando a los grancanarios. Abián Benítez, actual CEO y nieto de quienes levantaron este negocio familiar, lo tiene claro: «No existe Dulcería Benítez sin Teror, ni Teror sin la Dulcería Benítez. A menudo me preguntan por qué no abrimos en Las Palmas y siempre respondo lo mismo: esta dulcería debe ser un atractivo turístico y gastronómico exclusivo de Teror».

Esa exclusividad, explica, es la que ha hecho que la gente del municipio los haya visto crecer, evolucionar y mantener viva una tradición que ya forma parte del ADN terorense. «Quien desee probar nuestros dulces debe venir hasta aquí, porque forman parte inseparable de la identidad de este pueblo», señala Benítez.

Y si hay un momento del año en el que esta unión se hace más visible, ese es sin duda las Fiestas del Pino. Para muchas familias se ha convertido en tradición imprescindible tener una bandeja de la Dulcería Benítez en su mesa:«En estas fechas la costumbre se multiplica, porque Teror y la dulcería son ya una misma historia, unidas de manera natural e inseparable», asegura.

Abián Benítez reconoce que para todo terorense las fiestas se viven «con una enorme ilusión» y dice que para quienes tienen negocios en el municipio esa emoción «se intensifica aún más». «Personalmente, me quedo con los días previos: ver cómo se montan los chiringuitos, cómo se engalanan las calles, cómo la fábrica de chorizos bulle de actividad… Todo ese esfuerzo tiene su recompensa cuando llega la semana grande», afirma.

El actual responsable de la dulcería recuerda también cómo vivía estas fechas antes de hacerse cargo del negocio en 2020. «Antes salía con mis amigos por la noche, pero al día siguiente nunca fallaba en el obrador para ayudar a mis padres y abuelos. Siempre ha sido una época familiar dentro de la dulcería, al igual que en Navidad», comenta con una sonrisa.

Para Dulcería Benítez estas fiestas no solo son un escaparate gastronómico y cultural, sino también una oportunidad de encuentro y de orgullo compartido. «Quiero hacer un llamamiento a todos los grancanarios. Les esperamos con los brazos abiertos en Teror. Vengan a disfrutar de unas fiestas únicas, de nuestro comercio, de nuestra oferta gastronómica, de la riqueza natural que nos rodea y, por supuesto, de la Virgen del Pino».