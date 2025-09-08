Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
«La Dulcería Benítez y las Fiestas del Pino son inherentes, siempre van de la mano»
COBER SERVICIOS AUDIOVISUALES
Abián Benítez | CEO DE LA DULCERÍA BENÍTEZ

«La Dulcería Benítez y las Fiestas del Pino son inherentes, siempre van de la mano»

El CEO de la histórica dulcería reivindica la tradición familiar y anima a todos los grancanarios a vivir una experiencia única

Iván Martín Chacón

Iván Martín Chacón

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:20

La historia de la Dulcería Benítez está escrita en paralelo a la de Teror. Nada menos que 85 años endulzando a los grancanarios. Abián Benítez, actual CEO y nieto de quienes levantaron este negocio familiar, lo tiene claro: «No existe Dulcería Benítez sin Teror, ni Teror sin la Dulcería Benítez. A menudo me preguntan por qué no abrimos en Las Palmas y siempre respondo lo mismo: esta dulcería debe ser un atractivo turístico y gastronómico exclusivo de Teror».

Esa exclusividad, explica, es la que ha hecho que la gente del municipio los haya visto crecer, evolucionar y mantener viva una tradición que ya forma parte del ADN terorense. «Quien desee probar nuestros dulces debe venir hasta aquí, porque forman parte inseparable de la identidad de este pueblo», señala Benítez.

Y si hay un momento del año en el que esta unión se hace más visible, ese es sin duda las Fiestas del Pino. Para muchas familias se ha convertido en tradición imprescindible tener una bandeja de la Dulcería Benítez en su mesa:«En estas fechas la costumbre se multiplica, porque Teror y la dulcería son ya una misma historia, unidas de manera natural e inseparable», asegura.

«La dulcería debe ser un atractivo turístico y gastronómico exclusivo de Teror»

Abián Benítez reconoce que para todo terorense las fiestas se viven «con una enorme ilusión» y dice que para quienes tienen negocios en el municipio esa emoción «se intensifica aún más». «Personalmente, me quedo con los días previos: ver cómo se montan los chiringuitos, cómo se engalanan las calles, cómo la fábrica de chorizos bulle de actividad… Todo ese esfuerzo tiene su recompensa cuando llega la semana grande», afirma.

El actual responsable de la dulcería recuerda también cómo vivía estas fechas antes de hacerse cargo del negocio en 2020. «Antes salía con mis amigos por la noche, pero al día siguiente nunca fallaba en el obrador para ayudar a mis padres y abuelos. Siempre ha sido una época familiar dentro de la dulcería, al igual que en Navidad», comenta con una sonrisa.

Para Dulcería Benítez estas fiestas no solo son un escaparate gastronómico y cultural, sino también una oportunidad de encuentro y de orgullo compartido. «Quiero hacer un llamamiento a todos los grancanarios. Les esperamos con los brazos abiertos en Teror. Vengan a disfrutar de unas fiestas únicas, de nuestro comercio, de nuestra oferta gastronómica, de la riqueza natural que nos rodea y, por supuesto, de la Virgen del Pino».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Eidher celebra 15 años de vida contra todo pronóstico
  2. 2 Dónde saborear Gran Canaria, según la modelo Marina García Calderín
  3. 3

    La investigación parapolicial a Pedro Sánchez y su familia incluyó seguimientos personales
  4. 4 «Si el Gobierno de Canarias rechaza la condonación de la deuda estará dando la espalda a los isleños»
  5. 5 «Hay que ser muy pobre en Canarias para tener la ayuda para los libros de texto»
  6. 6 La Policía Local localiza tres talleres clandestinos en Los Tarahales
  7. 7 El Gobierno de Canarias declara desde este sábado la prealerta por calima en las islas orientales
  8. 8 Las Dominicas de Guía celebra su centenario: «Nos enseñaban valores y respeto»
  9. 9 El legado olvidado de Celestino Ramírez, el último salinero de La Isleta
  10. 10 Sin definición no hay estilo que valga

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 «La Dulcería Benítez y las Fiestas del Pino son inherentes, siempre van de la mano»